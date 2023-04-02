محمد راتب



كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م. مشعل القريفة أنه يتم بحث دعوم الدواجن في ميزانية الهيئة للسنة المالية المقبلة 2023/2024، إضافة إلى دراسة إجمالي الدعوم المقدمة لكل القطاعات.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مبنى الهيئة مع أصحاب شركات مزارع الدواجن، حيث جرى بحث الدعوم والأعلاف والضرر اللاحق بهم نتيجة لحصول مربي المواشي فقط على الدعوم، على الرغم من كونهم أقل عددا.



وأوضح أنه سيكون هناك اجتماع قريب مع مسؤولي وزارتي التجارة والمالية لبحث موضوع الدعوم، والتنسيق للحفاظ على الأسعار وعدم تذبذبها، وتوفير بيض المائدة للأسواق، مبينا أنه سيتم رفع كتاب للتجارة لاستمرارية الدعوم والتأكيد على أهمية الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي.



وذكر م. القريفة أن شركات مزارع الدواجن قدمت تساؤلات حول الأسباب وراء السماح بإدخال المستورد بهدف إغراق الأسواق التعاونية وحرمان المحلي الطازج من الاستفادة، مؤكدين استمرارهم في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع التجارة بشأن مساواة المحلي الطازج بالمستورد في الأسواق التعاونية.