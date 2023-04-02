أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي عن تخصيص الصالة 4A في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف لإقامة مهرجان النوير الخاص بعرض المنتجات الزراعية والوطنية طوال شهر رمضان المبارك اعتبارا من الأسبوع المقبل.



وقالت م.البغلي، في تصريح صحافي، ان إقامة هذا المهرجان جاءت تلبية لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح وتنفيذا للقرارات الخاصة بدعم المنتج الوطني، إضافة إلى التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية وشركة أرض المعارض الدولية.



وأعربت عن شكرها لشركة أرض المعارض الدولية لدعمها للمنتجات الوطنية وحرصها على تخصيص إحدى القاعات لعرض تلك المنتجات وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمنتجين والمستهلكين.



وأكدت حرص الوزارة على الاستمرار في بذل كل الجهود التي تساهم في تقديم الدعم المناسب للمنتجين الكويتيين وتذليل العقبات التي تحول دون انتشار منتجاتهم وتسويقها نظرا لما تتميز به من جودة عالية وتنوع كبير، فضلا عن أسعارها التنافسية.