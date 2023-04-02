حنان عبدالمعبود



نظمت جمعية الكاريكاتير معرض «برنامج الرسام» لمجموعة من الفنانين الأطفال المبدعين الذين شاركوا في برنامج الرسام التلفزيوني في مقر الجمعية.



وقال مقدم برنامج «الرسام» ورئيس جمعية الكاريكاتير الفنان الزميل محمد ثلاب «إن المعرض شارك فيه مجموعة من الموهوبين، لافتا الى أن الهدف من المعرض هو تشجيع الفنانين الصغار، وتطوير مواهبهم وضمان استمرارهم في الرسم خلال شهر رمضان، ذلك لأن البرنامج متوقفة في هذا الشهر»، مضيفا: «أقمنا هذا المعرض المبسط والذي يشتمل على نماذج من إنتاج برنامج «الرسام»، مؤكدا أن المعرض عبارة عن دعم للفنانين الصغار ومحاولة جعلهم يعتادون على المشاركة في المعارض الفنية. واختتم مقدما الشكر الى تلفزيون دولة الكويت على اهتمامه بالطفل، وأيضا جمعية الكاريكاتير الكويتية على إتاحتها الفرصة لاستقبال الطلبة في هذا المعرض والفعالية المميزة في رمضان.



من جانبه، قال معد برنامج الرسام جواد الصيرفي «اخترنا مجموعة من الأطفال الذين شاركوا في برنامج (الرسام) على مدى عام كامل، متمنيا أن ينال المعرض استحسان وإعجاب الحضور، وأن يكون باكورة لمعارض أخرى قادمة».



وأضاف الصيرفي: في المعارض المقبلة سيتم طرح أفكار جديدة للمعرض، لافتا الى ان «هذا المعرض اشتمل على أعمال تقليدية، مؤكدا انه في المعارض القادمة سيشتمل على سبيل المثال على رسم ذكي للأطفال، وغيرها من الفنون، بحيث نغطي جميع أنواع وأساليب فنون الرسم».



بدورها، أكدت أمين الصندوق بجمعية الكاريكاتير سارة النومس ان شهر رمضان يتميز بالأنشطة الدينية الروحانية والتثقيفية في الكويت، مشيرة الى ان جمعية الكاريكاتير الكويتية مستمرة باجتماعاتها على مدار العام من اجل وضع جدول أعمال يتضمن انشطة سنوية وأسبوعية، مبينة في الوقت نفسه ان الاهتمام يتركز على فئة الأطفال وقالت: «هذا الجيل القوي بحاجة الى وقفتنا معهم، لبناء هذه اللبنة الصغيرة والقيام بواجبنا تجاههم ليتذكروا ما قدمناه لهم حينما يكبرون ويتولون زمام الأمور بالبلاد».



وشارك في المعرض كل من حور العين عمار، لولوة الحيص، فاطمة آل بن علي، بسمة الصايغ، ليان الكندري، فتوح القلاف، فجر السعيد، زينب المطوع، لجين غضنفري، رقية دشتي، مريم باش، رهف الكندري، منى بويابس، عائشة العنزي، لطيفة القبندي، فاطمة خورشيد، لجين البزاز، مريم السعيد، منار أشكناني، مها العنزي، ملاك العريان، جنى الحنيان، فرح عادل، سعود الربيعان، افراح بن نخي، جنى الدوسري، بيبي الفرس، لجين شعبان، محمد العنزي، نرجس الحسين، درة بوعباس، فجر البحراني، ياسمينا بحروه، حنين الحداد، منيرة الهاجري، مها المطيري، عبدالعزيز الحساوي، شيخة المواش، ناصر الهاجري، فاطمة الشمالي، دلال الكليب، دانة المطوع، إيلاف الديحاني، بلقيس المطوع، وريوف الديحاني.