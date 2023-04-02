

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي بالكويت، أنها الراعي الرسمـي لـ «أسبوع المحيط البلاستيكي» الذي نظمه نادي إدارة العلاقات العامة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا لنشر الوعي بأهمية إعادة التدوير وتعزيز الاستدامة البيئية، واشتملت كذلك على تحقيق الرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر كلمة مصنوعة باستخدام أغطية الزجاجات.



وتتماشى مشاركة stc ورعايتها المبادرة مع دعمها المتواصل للبيئة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركات. وتضمنت مبادرة «#كن انت التغيير»، التي انطلقت ضمن أسبوع المحيط البلاستيكي، العديد من العروض التي ابتكرها الطلاب من عناصر بلاستيكية.



وساهم العرض في إظهار كمية البلاستيك التي تم جمعها ومدى أهمية الحفاظ على البيئة للجيل القادم، وإضافة إلى أغطية الزجاجات البلاستيكية التي تم جمعها، حيث تمكن نادي العلاقات العامة من تحطيم رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر كلمة مصنوعة بغطاء الزجاجات، وتضمنت 94.012 غطاء زجاجة مكتوبا عليها كلمة «الكويت» بالأحرف العربية. من جهتها، قالت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: بصفتها شركة رائدة في مجال التحول الرقمي، ندرك في stc مسؤوليتنا تجاه دعم المبادرات التي تعزز الاستدامة والوعي البيئي. وتتماشى رعايتنا لتلك المبادرة مع إستراتيجية المسؤولية المجتمعية لشركتنا لإحداث تغيير إيجابي ومؤثر، فمبادرات كهذه هادفة تعكس التزام stc بالحفاظ على البيئة ودور القطاع الخاص في التصدي للتحديات البيئية.