

دمشق - هدى العبود



ارتبط اسم مسلسل «مرايا» باسم الفنان ياسر العظمة الذي أدى أدوار البطولة في كل أجزائه، وقد عرضت تلك الأجزاء منذ انطلاقتها العشرات من القصص والحكايا بأسلوب كوميدي ناقد ساخر وجميل، وتطرقت للعديد من المواضيع السياسية والاجتماعية والعائلية، مما وضع المسلسل على قمة المسلسلات الكوميدية العربية.



انتقد العظمة في هذا العمل أوضاعا محلية سورية وأخرى عربية، وعانت سلسلة «مرايا» منذ العام 1982 من تهديدات منع العرض، ولكن ياسر العظمة لم يكن يأبه لهذا، وقد حصل عدة مرات على الدعم لتقديم ما يريد، مما شكل دعما رفيعا له وجعله يوسع من هوامشه وعمليات بحثه المضنية للخروج بأفكار جديدة كل عام.



خضعت سلسلة «مرايا» لتغيير في الاسم مرارا وتكرارا فسميت «شوفوا الناس» و«حكايا المرايا» لفترة من الزمن، ثم عادت لتكون «مرايا»، وفتح ياسر العظمة الأبواب لكتاب جدد واستقبل نصوصا من كتاب معروفين، وهنا عادت «المرايا» لتزدهر، وشهدت مرحلة نهاية التسعينيات حتى الآن كما لا بأس به من اللوحات الجديدة والمهمة.



ينجز ياسر العظمة حلقات مسلسل «مرايا» بنفسه، وكثيرا ما يبدل في المخرجين بين هشام شربتجي وسيف سبيعي وحاتم علي ومأمون البني، ولكن في النهاية فإن المادة الأساسية هي للنص وللممثل وكلاهما يحمل توقيع العظمة.



ولم يسلم ياسر من لسان منتقديه الذين اتهموه بالسرقة من الآداب العالمية ومن كتاب عرب، بالإضافة إلى أنه كان ينسب أعمال آخرين له، وهذا الأمر كان يرد عليه عبر أعماله، إذ نادرا ما كان يميل إلى إجراء حوارات صحافية أو كان يرد على منتقديه.



وحققت السلسلة نجاحا باهرا وعرضت أجزائها القديمة والحديثة على كل الفضائيات العربية منذ الثمانينيات وحتى اليوم، ولها حضور قوي ومميز يترقبه المشاهد العربي في كل مكان، وخاصة لتنوع قصص وحكايات الحلقات والأجزاء وإبداع وتميز بطل سلسلة «مرايا» الفنان ياسر العظمة وكذلك الفنانون والفنانات المشاركون في تجسيدهم لشخصيات كثيرة متنوعة.

شارك ببطولة مسلسل «مرايا» عدد كبير من نجوم الدراما السورية مثل: سليم كلاس، عصام عبه جي، توفيق العشا، هاني شاهين، سامية الجزائري، هالة حسني، حسن دكاك، سلمى المصري، صباح الجزائري، فاديا خطاب، نادين، سوزان نجم الدين، فارس الحلو، مرح جبر، مها المصري، وفاء موصللي، صباح بركات، رضوان عقيلي، عبد المنعم عمايري.

وقد ساهم المسلسل في اكتشاف الكثير من مواهب التمثيل مثل: عابد فهد، كاريس بشار، عبير شمس الدين، باسل خياط، قصي خولي، صفاء سلطان، صفاء رقماني، سلافة معمار، دينا هارون، ليليا الاطرش، مانيا نبواني، محمد قنوع، الليث المفتي، وسوسن أرشيد، ومحمد عمر أوسو.

وتناوب على إخراج العمل 7 مخرجين، هم: هشام شربتجي، عدنان إبراهيم، مأمون البني، حاتم علي، سيف الدين سبيعي، سامر برقاوي، عامر فهد.