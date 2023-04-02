

بشار جاسم



عبر الفنان حسن المطوع عن سعادته بردود الأفعال تجاه مسلسل «النون وما يعلمون» في ظل الماراثون الرمضاني، وذلك من خلال اتصال مع «الأنباء» أكد فيه عن الصدى الذي حققه هذا المسلسل.

وأضاف: «وايد مستانس لصدى المسلسل وهذا كشفته مع اللي أقابلهم من الناس بالشارع أو بالمول ويبلغوني بمتابعتهم للعمل، وأنا سعيد جدا اني اكون جزء من هذا العمل، خصوصا أن دوري في هذا المسلسل يعتبر محوريا ويشبك الأحداث مع بعض وأجسد شخصية بدر شقيق الفنانة الهام الفضالة (فجر) واخوانها براك وبشار وهما الطليحي وجوهر، وما ودي أحرق الاحداث لأننا نعتبر بالبداية وفي ناس حابة الشخصية وناس كارهتها، وهذا بالنسبة لي نجاح وأتشرف اني أشارك كوكبة كبيرة من النجوم اللي راح يكونون إضافة حلوة لمسيرتي الفنية منهم الفنانة الهام الفضالة والفنان شهاب جوهر والفنان عبدالله الطليحي والفنانة طيف والعمل من كتابة الشاب اللي ابهرنا كلنا بالحبكة والفكرة الكاتب عبدالرحمن اشكناني اللي تعاونت معاه في النون وما يعلمون وكذبة ابريل. وأيضا سعيد جدا لوقوفي أمام المخرج حمد البدري».



وعن أصداء العمل يقول: الحمد لله العمل حقق نسبة مشاهدة عالية جدا وتوب 1 على ابلكيشن اوان بمصر وتونس والكويت والسعودية والبحرين والامارات.



أما عن مشاركته بمسرحية مدينة الاضواء Broadway فيقول: «سعيد لانضمامي وهي من إخراج رمضان اياد وتأليف المميز والأفضل عثمان الشطي ومن بطولة فوز الشطي وبشار الشطي ويوسف البلوشي وفهد باسم وإيمان الحسيني وشهد عبدالله وحسن عبدال وزينة الصفار وحورية القلاف، بالإضافة الى فرقة re-creative الاستعراضية والمسرحية تحت إشراف خالد الجدي».



وأضاف: متحمس لهذا العمل لأني غبت عن المسرح لمدة 4 سنوات تقريبا بسبب ارتباطي بتصوير مسلسل الميراث خارج الكويت وكلي لهفة بمقابلة الجمهور بعيد الفطر السعيد، وأنا عن نفسي أحب المسرح لأنه أبو الفنون ويخليك تعرف تقبل الجمهور دايركت، وخصوصا الطفل لأنه ما يجامل، والله يوفقنا في هذه المسرحية.