

عبدالحميد الخطيب



أكد الكاتب والإعلامي القدير مشعل السعيد، في تصريح لـ «الأنباء»، أن الكتابة لها معاييرها وأصولها. وقال «ليس كل ما يعرف يكتب ويصلح للعرض»، كاشفا عن انه انتهى من تأليف الجزأين الثالث والرابع من كتابه التاريخي «بيت سائر قاله شاعر»، وانه سيرى النور قريبا.



وعن أعماله الجديدة غير «بيت سائر قاله شاعر»، قال السعيد: اعكف الآن على كتابة مسلسل يحمل عنوان «سبع صنايع»، كما تم تسجيل برنامجي الوثائقي اليومي «كلمات لا تنسى» والذي يبث يوميا على إذاعة البرنامج الثاني بعد الإفطار، مستدركا: وانتهيت أيضا من تسجيل المسلسل الإذاعي الكوميدي «دنانير بوسالم» الذي يبث يوميا عبر اثير إذاعة البرنامج العام، واعدا بالعديد من الاعمال التي تصب في صالح استفادة الجمهور بمحتوى هادف ومميز.



يذكر ان مسلسل «دنانير بوسالم» تأليف: مشعل السعيد، إخراج: عبدالمحسن العمر، تمثيل: سمير القلاف، علي جمعة، عبدالامام عبدالله، باسمة حمادة، منى شداد، سعود الشويعي، بالاشتراك مع الفنانة القديرة عصرية الزامل، ومجموعة من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه حول «بوسالم» الذي ورث اموالا كثيرة فجأة، وتقع مشاكل بينه وبين زوجته «أم سالم» بسبب تلك الأموال.