إعلان الأسماء والمواعيد على موقع الوزارة اليوم الأحد وسيلتحق كل من يجتاز الدورات التدريبية من الموظفين بأعمالهم في الوظائف المعاونة للقضاء



أسامة أبوالسعود



صرح وكيل وزارة العدل بالتكليف السيد هاشم القلاف بناء على توجيهات وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز ماجد الماجد بعقد دورات تدريبية مكثفة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/٣ بمعهد الدراسات القضائية والقانونية للموظفين المزمع شغلهم الوظائف المعاونة للقضاء (مأمور تنفيذ، مندوب إعلان، ضابط دعاوى، محقق دعاوى نسب، موثق، منفذ أحكام جزائية، أمين سر جلسة أمين سر تحقيق).



وأوضح القلاف في تصريح صحافي انه من المقرر أن تعقد الدورات التدريبية على فترتين صباحية ومسائية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتدربين.



وأشار الى ان هذه الدورات تأتي بعد استيفاء الوزارة كافة الإجراءات الإدارية المقررة لإجرائها، حيث تم التنسيق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية فيما يتعلق بالمحتوى التدريبي للدورة.



وسوف تعلن الأسماء والمواعيد على موقع الوزارة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٢ علما بأن هناك دورات أخرى سوف يعلن عنها حين استكمال الإجراءات الإدارية، حيث سيلتحق كل من يجتاز الدورة التدريبية من الموظفين بأعمالهم في الوظائف المعاونة للقضاء. وتمنى وكيل الوزارة هاشم القلاف كل التوفيق لإخوانه الموظفين في الدورات التدريبية.