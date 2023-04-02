كشفت الفنانة مادلين طبر عن العديد من الذكريات والمواقف في حياتها، لافتة إلى أن حياتها مليئة بالأحداث الجميلة والمؤلمة، موضحة أنها عاشت طفولة لا تحمل الكثير من الفرح، وقالت: عشت طفولة كلها شقاء وتعب لأنني أكبر أشقائي، فكنت بمنزلة أم لهم، مؤكدة أن حياتها لم تكن سهلة، وكانت متفوقة دراسيا ودائما كانت تحصد المركز الأول. وتابعت طبر خلال حلولها ضيفة على برنامج «خط أحمر» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»: تعلمت من والدي قوة الشخصية واتخاذ القرارات الحاسمة والشجاعة، وكان وسيما وذا بشرة سمراء، لذلك فأنا أحب الرجال السمر، موضحة أن والدها كان «سي السيد» في البيت نظرا لطبيعة عمله العسكرية، وكان يمتاز بالحسم وحادا جدا في تعامله، لذلك تعلمت منه تحمل المسؤولية.



وأكملت مادلين ان شقيقها الراحل جورج كان يشبهها دائما بالفنانة كلوديا كاردينالي، لافتة إلى أنها فكرت في الموت بعد رحيله، وقالت: لم أتصور حياتي من دونه، وعشت وجع الفراق مع خالتي ووالدي وأمي وشقيقي.