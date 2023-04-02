

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» أن شركة نفط الكويت قررت ترسية مناقصة تحسينات الأمن والسلامة ونظام التحكم والإشراف وتحصيل البيانات للآبار الجوراسية في شمال الكويت بقيمة 15.8 مليون دينار، وذلك على شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن التي حازت ثاني أقل الأسعار والمطابق للشروط والمواصفات.



وقالت إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة قرر تأجيل البت في القرار لاجتماع قادم حيث تمت إحالة الموضوع للقطاع الفني للمزيد من الدراسة.



على صعيد متصل، قررت شركة نفط الكويت ترسية مناقصة إنشاء محطة كهرباء فرعية للاستهلاك الرئيسي في الروضتين في مركزي تجميع 15 و25 بقيمة 11.5 مليون دينار، وقرر مجلس إدارة جهاز المناقصات الإذن لشركة نفط الكويت بعمل موازنة تثمينية وفقا للمادة 60 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 مع أقل العطاءات سعرا وموافاة الجهاز بالتوصية.