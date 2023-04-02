طارق سلطان: أداء الشركة في 2022 جاء قوياً.. مدعوماً بعمليتي الاستحواذ اللتين خلقتا فرصاً واعدة

«أجيليتي» أصبحت متنوعة جغرافياً وتشغيلياً ومالياً ما يقلل الاعتماد على بلد أو قطاع أو أصل واحد

نتبنى وجهة نظر طويلة المدى لخلق وتعظيم القيمة.. وزيادة استثماراتنا في قطاعات ذات نمو قوي

تقلبات سوق الأسهم أثرت على قيمة استثماراتنا.. لكننا ننظر إلى القيمة الإستراتيجية والنمو والعوائد



أعلنت شركة أجيليتي عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت أرباحا بلغت 68 مليون دينار بما يعادل 26.83 فلسا للسهم الواحد، بزيادة قدرها 180.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بعد استثناء نتائج نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة الذي تم بيعه خلال عام 2021.



وقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال العام بنسبة 65.7% لتصل إلى 180.5 مليون دينار، كما ارتفعت الإيرادات إلى 863.4 مليون دينار، بزيادة قدرها 77.6%، وتتمتع أجيليتي بميزانية عمومية جيدة مع أصول بقيمة 3.3 مليارات دينار، وبلغ صافي الدين 801.7 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2022 (باستثناء الالتزامات الإيجارية).



وقد أعلنت «أجيليتي» أنها زادت من تسهيلاتها الائتمانية لتمويل خطة نمو أعمالها، والتي تشمل الاستحواذ على شركة جون مينزيز في عام 2022، وقد سجل التدفق النقدي التشغيلي المبلغ عنه طوال العام 2022 مبلغا وقدره 100 مليون دينار.



وتتضمن النتائج خمسة أشهر من نتائج أداء شركة مينزيز لخدمات الطيران، التي استحوذت عليها أجيليتي في العام 2022 وأربعة أشهر من نتائج شركة HG Storage التي استحوذت عليها شركة ترايستار.



وعلى أساس المثل للمثل، وباستثناء أداء مينزيز وHG Storage، وأرقام الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة ارتفعت أرباح أجيليتي بنسبة 153.5% منذ عام 2021، وقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 44.1% لتصل إلى 157 مليون دينار وارتفعت الإيرادات بنسبة 21.2%.



أما في الربع الرابع من العام 2022، فبلغت أرباح أجيليتي 26.6 مليون دينار بزيادة قدرها 4218%، وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 196.7% لتصل إلى 63.8 مليون دينار وارتفعت الإيرادات إلى 336.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 137.8%.



أداء قوي



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أجيليتي طارق سلطان «لقد كان أداء أجيليتي قويا خلال 2022، مدعما بعمليتي الاستحواذ اللتان أعادتا تشكيل هيكلية الشركة وخلقتا فرصا جديدة واعدة.

وفي الوقت نفسه وكما هو حال جميع الشركات، فإننا نمر بالوقت الحالي في حالة من عدم اليقين بالنظر إلى أداء الاقتصاد العالمي خلال العام 2023».



وتابع «من المهم التأكيد على أننا نتبنى وجهة نظر طويلة المدى كشركة لخلق وتعظيم القيمة. فعندما يتعلق الأمر بأعمالنا الخاضعة للسيطرة، ساعد استحواذ أجيليتي على مينزيز واستحواذ ترايستار على HG Storage في تسريع نمونا وتوسيع نطاقنا الجغرافي وزيادة استثماراتنا في القطاعات التي لديها إمكانات نمو قوية في المستقبل.

وعلى جانب القطاع الاستثماري غير الخاضع للسيطرة، أثرت تقلبات سوق الأسهم على قيمة استثماراتنا، لكننا وعلى الرغم من تحركات أسعار الأسهم اليومية، فإننا ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك والمتمثل بالقيمة الاستراتيجية والنمو والعوائد التي نؤمن بأن استثماراتنا ستحققها لمساهمينا على المدى الطويل».



وأضاف سلطان «أصبحت أجيليتي اليوم متنوعة جغرافيا وتشغيليا وماليا، وهذا يساعدنا على تقليل الاعتماد على بلد أو قطاع أو أصل واحد.

وتوظف شركاتنا الخاضعة للسيطرة قوة عاملة من 45.000 شخص يعملون في ست قارات. وبالمحصلة، نحن اليوم شركة مختلفة عما كنا عليه قبل عامين، ونواصل تطورنا ونمونا ونعزز القيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها».



توصية توزيع الأرباح



وقد أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2022، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة.



وسيقوم مجلس الإدارة بمراقبة الأحداث وتقييم التطورات المتعلقة بسياسة الحكومة عن كثب، وبناء عليه سيقيم جدوى توزيع أرباح ربع سنوية مؤقتة خلال السنة المالية 2023.



شركات أجيليتي الخاضعة للسيطرة



شركات أجيليتي الخاضعة للسيطرة هي الشركات التي تتحكم فيها وتديرها والتي يتم إدراج أدائها المالي والإبلاغ عنه من خلال بيان الأرباح والخسائر الخاص بأجيليتي.

في بيان العام 2022 المجمع، حققت شركاتنا الخاضعة للسيطرة مجتمعة أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 195.1 مليون دينار وإيرادات بقيمة 863.4 مليون دينار، بزيادة 57% و77.6% على التوالي مقارنة بالعام 2021.



سيتم الإبلاغ عن أداء هذا القطاع ضمن ثلاث مجموعات رئيسية وهي، خدمات الطيران، والخدمات اللوجستية للوقود، وشركات أخرى خاضعة للسيطرة والتي تشمل أجيليتي للمجمعات اللوجستية، يوباك، وشركة جلوبال كليرينجهاوس سستمز وغيرها.



خدمات الطيران



استحوذت أجيليتي على مينزيز في أغسطس 2022 ودمجتها مع أعمال شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)، شركة المناولة الأرضية التابعة لأجيليتي. ونتيجة لهذا الاستحواذ والدمج، توسع وجود أجيليتي العالمي، والذي كان قد تقلص بعد بيع نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في عام 2021.

الاستحواذ على مينزيز منح أجيليتي القدرة على الاستفادة من هذا القطاع للنمو المستقبلي. عملية تكامل الشركتين على وشك الانتهاء حيث كانت العملية تلقائية نسبيا نظرا لكون الشركتين تكملان البصمة والعمليات الجغرافية لبعضهما البعض.



وفي قطاع خدمات الطيران، أعلنت أجيليتي عن أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 41.5 مليون دينار في عام 2022 وإيرادات بقيمة 294 مليون دينار. وتتضمن هذه النتائج أداء عام كامل لـ «ناس» بالإضافة إلى خمسة أشهر من نتائج مينزيز في عام 2022.



وقد أدى انتعاش الحركة الجوية بعد كوفيد ـ في أحجام الركاب والبضائع ـ إلى نمو في خدمات المناولة الأرضية خلال عام 2022. وقد قابل التعافي انخفاض طفيف في الإيرادات من الخدمات المتعلقة بكوفيد والتي كانت تقدم وبشكل رئيسي في الكويت.

وتمثل الانتعاش العام الأقوى في زيادة رحلات الركاب عبر الأميركيتين. جدير بالذكر أن أحجام البضائع بدأت في التباطؤ في نهاية عام 2022.



الخدمات اللوجستية للوقود



نمت إيرادات ترايستار لعام 2022 بنسبة 60.1% لتصل إلى 252.9 مليون دينار مقارنة بالعام 2021، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 39% لتصل إلى 53.1 مليون دينار مقارنة بعام 2021، وحقق قطاع شحن الوقود البحري والتخزين في ترايستار أعلى معدل نمو، وقد كانت أهم الدوافع الرئيسية لأداء ترايستار في عام 2022 هي صفقة استحواذها الأخير على حصة 51% من أسهم HG Storage International، والتي تم إنجازها في نهاية شهر أغسطس، وكذلك التجديد لإثنين من عقود قوات حفظ السلام الدولية الكبيرة طويلة الأجل، ما جعل ترايستار أكبر مورد لمنظمة الأمم المتحدة (كما هو مدرج في موقع مشتريات الأمم المتحدة على الانترنت)، هذا بالإضافة إلى ازدهار عمليات شحن الوقود البحرية.



في عام 2023 تركز ترايستار على تنمية وتعميق علاقتها مع العملاء المتميزين، وقد ساعدت محفظتها المتوازنة على منحها قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.



وبالنسبة لعام 2022، سجلت هذه المجموعة أرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 100.4 مليون دينار وإيرادات بقيمة 316.6 مليون دينار، وزادت بنسبة 42.3% و%14.4 على التوالي مقارنة بالعام 2021.



10 % نمو إيرادات «أجيليتي للمجمعات اللوجستية»



سجلت أجيليتي للمجمعات اللوجستية نموا في الإيرادات بنسبة 10% لعام 2022. وقد كان أداء أجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت جيدا الا أنها تواجه حاليا بعض التحديات بخصوص بعض عقود الايجار الخاصة بعقاراتها الحالية.



وتواصل الشركة إدارة تلك العقارات وتعمل على تطوير أكثر من 1.2 مليون متر مربع من الأراضي الإضافية كمجمعات صناعية ومجمعات تخزينية في مدينة صباح الأحمد جنوب الكويت. بالإضافة، تواصل أجيليتي للمجمعات اللوجستية متابعة استراتيجيتها للنمو من خلال زيادة وتحسين ما تملكه وتشغله حاليا من أراض، وتطوير مشاريع جديدة، والتطلع إلى الحصول على أراض إضافية، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا.



ففي عام 2022، أعلنت أجيليتي للمجمعات اللوجستية عن اتفاقية مع الإدارة العامة لأملاك الدولة في المملكة العربية السعودية لبناء منطقة لوجستية كبيرة للتخزين والتوزيع على قطعة أرض مساحتها 576.760 مترا مربعا بالقرب من جدة.



وفي عام 2023، وسعت أجيليتي من عملياتها في مصر، حيث ستقوم بتطوير وبناء وتشغيل مجمعات لوجستية حديثة ومرافق تخزين من الفئة (أ) بالشراكة مع شركة حسن علام للمرافق. كما أعلنت أيضا عن توافر مواقع مخصصة للسيرفرات المركزية للبيانات داخل العديد من مجمعاتها اللوجستية الحالية.





28.2 % قفزة في إيرادات «يوباك»



سجلت يوباك زيادة في إيراداتها بنسبة 28.2% للعام 2022 مقارنة بعام 2021. وقد نتجت الزيادة بشكل أساسي عن انتعاش الخدمات المتعلقة بالمطارات ومواقف السيارات بعد إعادة فتح مطار الكويت الدولي ورفع قيود جائحة كورونا. تتوقع يوباك الاستفادة من الزيادات في الرحلات اليومية وعدد الركاب في عام 2023 وما بعده.



وتعتبر يوباك مستثمرا مشاركا في مركز ريم مول التجاري في أبوظبي الذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار في جزيرة الريم. والذي تم افتتاحه رسميا للجمهور في 16 فبراير 2023، مع تشغيل حوالي 45 وحدة.



وتتوقع يوباك إشغالا تدريجيا من قبل المزيد من المستأجرين خلال الأشهر المقبلة. وفي ريم مول أول نظام متعدد القنوات ومتكامل للبيع بالتجزئة في المنطقة مع إمكانات رقمية وتجارة إلكترونية ولوجستية. فهو يجمع بين كافة خدمات المستهلكين والتجزئة لضمان تجربة عملاء سلسة.



1.4 مليار دينار استثمارات «أجيليتي»



تمتلك أجيليتي حصص أقلية غير خاضعة لسيطرتها في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة، وبالنسبة لعام 2022، بلغت القيمة الدفترية لهذه الحصص 1.4 مليار دينار تقريبا مقابل 1.8 مليار دينار في عام 2021 وذلك نتيجة للانخفاضات الواسعة بأسواق الأسهم العالمية، التي شهدت تقلبات واسعة وسط الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، فضلا عن اضطراب سلسلة التوريد.



على الرغم من ذلك، وكمستثمر طويل الأجل، تركز أجيليتي على قطاعات لديها إمكانات نمو جيدة وفي الشركات ذات الإدارة القوية والتي أظهرت القدرة على توليد القيمة.

وقد بدأنا باستثماراتنا بتملكنا حوالي 8% من أسهم DSV ـ وأصبحت الآن 8.8% (نتيجة لإلغاء بعض أسهم DSV مؤخرا) ـ والقيمة السوقية الإجمالية لـ DSV مقدرة بحوالي 13 مليار دينار اعتبارا من 30/3/2023. DSV هو أكبر استثمار في هذا القطاع، ويتم الإبلاغ عنه من خلال حقوق الملكية باستخدام المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9، حيث يتم احتساب توزيعات الأرباح فقط في بيان الدخل الخاص بنا في السنة المالية 2022. وإذا نظرنا إلى «حصة» أجيليتي من أرباح DSV في 2022، فسيكون هذا مكافئا لحوالي 70 مليون دينار.