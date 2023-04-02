بيبي الناصر: تضاعف الأرباح يعكس نجاح الشركة بتحقيق أهدافها بما يتناسب مع تطلعات المساهمين

مازن حوا: مستمرون بإنجاز «ضاحية حصة» ومن المتوقع تسليم الوحدات السكنية بنهاية 2023



أعلنت شركة العقارات المتحدة عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث عادت الشركة إلى الربحية بتحقيق أرباح صافية بلغت 3.38 ملايين دينار، بربحية سهم 3.14 فلوس، مقابل خسارة سجلتها الشركة في 2021 بلغت نحو 4.96 ملايين دينار، وبخسارة للسهم بلغت 4.62 فلوس، وبذلك وصلت قيمة الزيادة الإجمالية في الأرباح إلى نحو 8.34 ملايين دينار.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم زادت إلى 188.18 مليون دينار خلال 2022، مقارنة بـ 169.71 مليون دينار خلال 2021، إلى جانب ارتفاع الموجودات بنحو 11.21% وبما قيمته 67.28 مليون دينار، لتصل إلى 667.71 مليون دينار خلال 2022، مقابل 600.43 مليون دينار في 2021.



وتعقيبا على هذه النتائج، قالت رئيسة مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة، الشيخة بيبي ناصر صباح الأحمد: «تعكس البيانات المالية والقفزة الكبيرة في الأرباح التي بلغت 3.38 ملايين دينار خلال 2022، نجاح الشركة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية التي تركز على تعظيم القيمة للمساهمين بما يتناسب مع تطلعاتهم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم».



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن عصام حوا: «كان 2022 عاما استثنائيا حيث تمكنت الشركة من تنفيذ العديد من الإنجازات في إطار خطة عملها وعلى رأسها عملية الاندماج مع شركتي أبراج المتحدة القابضة والضيافة القابضة».



وأضاف بالقول: «حققت الشركة معدلات نمو مستقرة مدفوعة بارتفاع مجمل الربح الناتج عن أنشطة التأجير والخدمات العقارية والضيافة، إلى جانب الربح الناتج عن عملية بيع حصة الشركة في شركة الفنادق الكويتية، إضافة إلى الربح الناتج عن عملية الدمج والذي قابله مخصص خسائر إعادة تقييم استثمارات عقارية».



وأشار حوا إلى أن هذا العام أسفر عن تتويج الشركة بمجموعة واسعة من الجوائز المرموقة على المستوى المحلي والدولي، مؤكدا أن الشركة مستمرة في أنشطتها التشغيلية وفقا لما هو مخطط له، وأن عمليات إنجاز مشروع ضاحية حصة مستمرة، حيث من المتوقع تسليم الوحدات السكنية لملاكها بنهاية العام 2023.