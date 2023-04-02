

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن توفير العيادي عبر فروعه المنتشرة في كل أنحاء الكويت، وذلك في الفترة التي تسبق احتفالات عيد الفطر المبارك. كما يجدد KIB تقديم خدمة توصيل «العيدية» حصريا لعملاء باقة Black.



وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد فيصل الشويرد: تأتي هذه الخطوة من KIB كجزء من جهودنا المستمرة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا بشكل مستمر، وذلك تحقيقا لوعدنا بأن نكون بنكا للحياة. كما إن توفير خدمات العيدية والفئات النقدية الخاصة بها عبر كل فروع KIB المنتشرة في الكويت، سوف يتيح لنا مشاركة عملائنا احتفالهم بالعيد.



وأضاف: سيتمكن عملاء KIB من الحصول على العيدية بمنتهى السهولة وبكل الفئات النقدية، بما فيها 1 و5 و10 و20 دينارا، مؤكدا أن هذه المبادرة كانت ولا تزال موضع تقدير كبير وإقبال من قبل الجميع، إذ تساعدهم في توزيع «العيدية» النقدية على الأطفال كجزء من تقاليد الاحتفال بالعيد، كما جرت العادة على مدى سنوات طويلة.



كما أكد الشويرد تجديد KIB لخدمة توصيل العيادي حصريا لعملاء باقة Black، وذلك بهدف توفير وقتهم وجهدهم وضمان تلبية احتياجاتهم بما يتناسب مع أسلوب حياتهم العصري، بمنتهى الراحة. ويتم توفير هذه الخدمة، التي أثبتت نجاحا كبيرا، في كل أنحاء الكويت على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إذ يمكن لعملاء باقة Black تقديم طلب للحصول على الخدمة الحصرية حتى تاريخ 15/4/2023، وذلك من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الرقم 1866866 أو بالتحدث إلى مسؤول علاقات العملاء الخاص.



ويستمر KIB في تقديم خدمة توصيل العيادي حصريا لعملاء Black، يأتي بهدف ضمان راحتهم وتوفير وقتهم وجهدهم، حيث تعكس هذه الخدمة أيضا، التي أثبتت نجاحها الكبير، التزام البنك بتقديم خدمات ومنتجات متميزة لعملائه، بما يتناسب واحتياجاتهم اليومية.