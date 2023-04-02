بعد ثلاثة أيام من العلاج جراء إصابته بالتهاب الشعب الهوائية، خرج بابا الفاتيكان فرانسيس من المستشفى في روما أمس عائدا إلى الفاتيكان، حيث يرأس قداس أحد الشعانين اليوم إيذانا ببدء احتفالات عيد الفصح.



وعند خروجه من المستشفى، قال البابا ممازحا للصحافيين والعديد من الحاضرين للاطمئنان إلى صحته، «ما زلت على قيد الحياة».



والجمعة قام البابا الأرجنتيني البالغ 86 عاما بزيارة مفاجئة إلى جناح أورام الأطفال في مستشفى جيميلي في روما، حيث أحضر للأطفال بيضا من الشوكولا ومسابح وكتبا. كما عمد فرانسيس طفلا عمره بضعة أسابيع. في مقطع فيديو وصور نشرها الفاتيكان يظهر البابا مبتسما ومتكئا على جهاز يسعفه على السير، يكتب على ورقة ويرش ماء على رأس المولود.