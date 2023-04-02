

يعقوب العوضي



تتجه أنظار محبي الكرة الطائرة، إلى صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم في الـ 9:00 مساء حين يلتقي قطبا الكرة الكويتية العربي (نقطتين- الأخير) مع القادسية (الوصيف 6 نقاط) ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة.



وكان العربي قد خسر من كاظمة أمس الأول بنتيجة 3-0، ليحتل «البرتقالي» المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر الكويت الترتيب العام برصيد 4 نقاط ويملك فوزين من جولتين، حيث يقضي النظام الدولي الجديد باحتساب عدد مرات الفوز لحسم الترتيب العام في البطولات الرسمية، بينما يأتي عدد النقاط للفصل بين الفريقين المتعادلين في مرات الفوز، وذلك منعا للتلاعب بالنتائج وتفضيل فرق على أخرى خاصة في دور المجموعات بالبطولات الدولية.

وعليه، فإن القادسية يملك فوزا وخسارة كما هو الحال مع كاظمة لكن فارق النقاط انصب في مصلحة القادسية الذي حل وصيفا للترتيب.