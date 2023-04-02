

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي اهتمام المنتخب البرازيلي بتعيينه مدربا له وحماسته تجاه هذه المهمة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ملتزم بعقده مع ريال مدريد.



وقال أنشيلوتي إن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يرغب في أن أحل خلفا لتيتي بعد رحيل الأخير، عقب خروج «سيليساو» من ربع نهائي كأس العالم 2022 ضد كرواتيا بركلات الترجيح ويشرف عليه راهنا رامون مينيزيس بشكل مؤقت.

وينتهي عقد الإيطالي مع النادي الملكي في يونيو 2024 وأكد أنه سيحترم عقده مع بطل إسبانيا وأوروبا. وقال خلال مؤتمر صحافي: «نعم، الحقيقة هي أن المنتخب البرازيلي يريدني، أحب ذلك ويثير حماستي».

وتابع: «بعد ذلك، عليك أن تحترم العقد، العقد الذي أرغب في إتمامه». وقال الرجل البالغ 63 عاما إنه سعيد في فترته الثانية مع ريال مدريد، لكن لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل.

وأضاف في هذا الصدد: «يمكن للجميع أن يقولوا ما يريدون، ثم هناك الواقع. في حالتي، الأمر بسيط للغاية. لدي عقد وأريد إتمامه، لأنني أحب ريال مدريد وأحب هذا النادي».