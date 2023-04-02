

صرحت مدير عام الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات هناء البطي، بأنه ضمن البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات للموسم الرياضي 2022- 2023، قامت الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بفحص رياضي في عدة رياضات مختلفة وفقا للمعيار الدولي لإجراء الفحوصات والتقصي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، التي أسفرت عن وجود حالتين إيجابيتين تشيران إلى تناول بعض الرياضيين مواد محظورة وفقا للمعيار الدولي لقائمة المحظورات.

وأضافت أنه تم فرض عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات لكل من طارق سمير أبو ربيع لاعب رفع الأثقال وفواز مشعل فرحان لاعب ألعاب القوى لتناولهم مادة تندرج تحت فئة الستيرويدات الاندروجينية البنائية، وذلك من خلال فحص خارج إطار المنافسة.