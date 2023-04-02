

مبارك الخالدي



بنجاح كبير وحضور حاشد، نظم قطاع الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة يومي الخميس والجمعة البرنامج النسائي الرياضي التوعوي الأول «الأريج الشتوي للجري الذكي» وماراثون للجري تحت شعار «تحدي العمر»، وذلك على مرافق اللجنة الأولمبية الكويتية بمنطقة جابر الأحمد.



حضر الحفل الختامي نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون الرياضة للجميع حامد الهزيم ورئيسة نادي سلوى الشيخة نعيمة الأحمد وممثلو الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص المشارك في فعاليات المهرجان وحشد من اللاعبين وأولياء أمورهم وجمهور كبير، حيث قال الهزيم: «نبارك لحضورنا الكريم شهر رمضان المبارك ويسعدنا أن نحتفل معا بختام مهرجان الأريج الشتوي للجري الذكي»، مضيفا: «يسعدني أن أهنئ جميع المشاركين والقائمين على هذا البرنامج الذي يمثل قفزة نوعية في مستوى البرامج الشاملة المقدمة للمرأة بمحتواه الرياضي والصحي والتوعوي والاجتماعي والثقافي».



من جانبها، أشادت الشيخة نعيمة الأحمد بنجاح المهرجان وانعكاساته الإيجابية على الكويت وعلى أفراد الأسرة رجالا ونساء، فيما أكدت ممثلة ذوي الإعاقة زينب العنزي أهمية البرنامج ونجاحه الكبير لشموله قطاعا كبيرا من ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقة، مثمنة جهود العاملين في البرنامج.