

حجزت فرق لؤلؤة لوسيل، العمر، بوسعود وليمون لاين، مقاعدها في نصف نهائي دورة سعد التميمي الرمضانية الأولى لكرة القدم، التي انطلقت منافساتها مساء الخميس الماضي بمشاركة 64 فريقا، وقد حضر افتتاح الدورة المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود والعديد من نجوم الرياضة والإعلام والفن، من بينهم قائد منتخبنا الوطني السابق سعد الحوطي والفنان القدير عبدالرحمن العقل والنجوم السابقون خالد الشمري ووليد الفليج وناصر بنيان ود.محسن العنزي، والمعلق الكروي حامد كميل، وصبيح أبل وحمزة بهبهاني.



وقد شارك نجوم منتخبنا الوطني السابقون خالد الفضلي وأحمد موسى وفرج لهيب وصالح الشيخ وطلال نايف وخالد العجاجي ومساعد ندا وحمد حربي ودغيم الرشيدي، في مباراة استعراضية بافتتاح الدورة، قدم خلالها النجوم لمحات فنية لاقت استحسان الحضور، وفي اليوم الثاني انتهت مباراة الإعلاميين بقيادة الزميل سطام السهلي، ومشاركة غازي شريف وأحمد العنزي ورائد الشمري وخلف العنزي من جهة، وفريق صالح جرمن وماهر العنزي ود.عبدالله الأنصاري وصباح الشمري من جهة أخرى بالتعادل 1-1.



وشهدت دورة سعد التميمي التي اختتمت في وقت متأخر من مساء أمس العديد من الفقرات والمسابقات المتنوعة، قدمها المتألق شعبان عباس «شعبولا» والفنان بلال الشامي فيما تولى الإعلامي القدير عبدالعزيز عطية إدارة الدورة كما قدمت جوائز لأفضل اللاعبين المشاركين في المباريات، والعديد من الجوائز المالية للجماهير على مدار الأيام الثلاثة للدورة.



وأبدى الشيخ فيصل الحمود سعادته بحضور الدورة ومشاركته للشباب الرياضي في أمسية كروية بامتياز، موضحا: «أينما يتواجد الشباب فسنكون حاضرين، هكذا أوصتنا قيادتنا السياسية، وسوف نتواجد باهتمام وحرص كبيرين في مختلف المواقع حيث وجد شبابنا الرياضي من الجنسين، ندعم ونشارك في مختلف أنشطتهم وفعالياتهم سواء العلمية منها، أو الثقافية، أو الرياضية، فالشباب هم عماد الوطن ومستقبله».



من جهته، أكد اللاعب الدولي السابق سعد الحوطي أن دورة التميمي جمعت الأسرة الرياضية في أجواء كروية محببة، كما أشاد الفنان القدير عبدالرحمن العقل بالدورة وقال:«الغاية الأهم للدورات الرمضانية هو التلاقي والتجمع وممارسة النشاط الرياضي، وفي دورة التميمي شهدنا سعادة الجميع، والروح الرياضية العالية، مما يشكل معه علامة فارقة في الشهر المبارك، والتقدير الرفيع من راعي الدورة، نتمنى لهم كل التوفيق والاستمرار في السنوات المقبلة».



كما أشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق خالد الشمري بالتنظيم الرفيع للدورة، مضيفا انها نجحت منذ ساعاتها الأولى من حيث التنظيم المميز والمستوى الفني لأغلب الفرق المشاركة والاهتمام بالجماهير الحاضرة.



من جهته، أبدى الحارس الدولي السابق ونادي الكويت خالد الفضلي سعادته بالمشاركة في دورة اللاعبين القدامى والالتقاء بالعديد من الرياضين في دورة سعد التميمي، مؤكدا نجاح الدورة في نسختها الأولى، وهو ما أكده لاعب النادي العربي والنصر الدولي السابق طلال نايف الذي شكر راعي الدورة سعد التميمي على تنظيم منافسات كروية متكاملة لمحبي كرة القدم.