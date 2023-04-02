

هادي العنزي



أعلن خليفة الشحومي، مدير دورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة لكرة القدم، عن مشاركة نجم منتخب البرازيل ونادي برشلونة السابق وحامل كأس العالم 2002 وأفضل لاعب في العالم عام 1999 ريفالدو، ومواطنه لاعب ميلان وريال مدريد السابق ريكاردو كاكا، في المباراة الاستعراضية التي ستقام مساء الثلاثاء المقبل بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الأمة، وذلك على ملعب الشحومي في منطقة سلوى.



وأكد الشحومي أن اللجنة المنظمة اتخذت كل التدابير التي من شأنها ظهور المباراة الاستعراضية لنجمي البرازيل ريفالدو وكاكا و«نواب الأمة» بأفضل صورة ممكنة، وقال «حرصت اللجنة المنظمة للدورة على تقديم العديد من المفاجآت للجماهير، ونأمل أن يستمتع محبو كرة القدم ونجوم المنتخب البرازيلي بتواجد ريفالدو وكاكا، وأعضاء مجلس الأمة، ونرحب بتواجد الجميع بين أهلهم وإخوانهم».



وأشاد بالتزام جميع الفرق المشاركة بالدورة، وحرصها على الروح الرياضية، واللعب النظيف بغض النظر عن نتيجة المباراة، مما ساهم في ظهور المنافسات بأفضل صورة، وبطابع أخوي رغم قوة المنافسة.



ختام دور الـ 32



وقد أسفرت مواجهات الدور الـ 32 للدورة التي أقيمت مساء الجمعة، عن فوز فريق عبدالرحمن مساعد على «النافع» 6-0، وتفوق «خال الكلفس» على نظيره «غرينتا» 2-1 وفوز فريق المعتصم على الفردان 3-1، فيما ضرب فريق «عيادة 32» بقوة شباك خصمه أكاديمية «WF» بخماسية نظيفة، وخرج «سانتوس» فائزا على نظيره الفحيحيل 3-1، كما تمكن «المشحني» من الخروج فائزا على «بوكاجونيورز» 3-2.



هذا، ويختتم دور الـ 32 للدورة مساء اليوم بإقامة 6 مباريات، حيث يلتقي في الأولى فريق المرحوم عبدالله الحسيني مع فريق عمر بن الخطاب، فيما يصطدم «المحرق البحريني» بديوانية المساعيد، وفي ثالث المواجهات يلعب ناجي مع Choose Stars، وتتبعها مباراة تجمع بين «كويت سيتي» وفريق عبدالرحمن مساعد. وفي المباراة الخامسة يلعب فريق «أحمد عايد» مع نظيره «السيقا»، وستكون آخر البطاقات المؤهلة إلى دور الـ 16 بين فريقي هويدي الماجدي و«خال الكلفس».



لا طرد ولا احتجاجات



من جانبه، أشاد الحكم الدولي السابق علي طالب بالتزام جميع الفرق المشاركة في الدورة بكل القوانين المنظمة للعب واللوائح المعمول بها في دورة الشحومي بما يتناسب مع مصلحة الجميع، وقال «لم تشهد الدورة أي حالة طرد، وكان عدد البطاقات الصفراء محدودا بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى انه لم يصل إلى اللجنة المنظمة أي احتجاج على نتيجة مباراة، أو على قرار فني لأي من الحكام المشاركين في إدارة المباريات، وذلك مرده إلى الوعي الكبير من اللاعبين بقوانين كرة القدم، والروح الرياضية العالية التي تتحلى بها جميع الفرق المشاركة».



وذكر أن الدورة حققت النجاح على جميع الصعد من حيث المنافسة المثيرة في المباريات والحضور الجماهيري المميز بجميع أيام الدورة.