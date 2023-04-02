

عبدالله قنيص



حذّر مصدر في قطاع الأمن الجنائي من وسيلة نصب حديثة تتمثل في انتحال مجهولين صفة شركة مياه صحة شهيرة ومن ثم التواصل مع المجني عليهم عبر الواتساب واضعين شعار الشركة، ومن ثم تقديم عروض تصل الى بيع المياه الصحية بنصف قيمتها. واضاف: بمجرد ان يبدي المواطن او المقيم موافقة على العرض يطلب منه دفع نصف دينار او دينار برابط بنكي لجدية الحجز، مشيرا الى ان الروابط التي ترسل مزيفة وتمكن هذه الشبكة الاجرامية من سرقة كامل الرصيد البنكي. وأكد المصدر ان هناك جهودا مكثفة يقوم بها قطاع الامن الجنائي للحد من جرائم النصب التي تأخذ اشكالا عدة، مشددا على ضرورة تجنب التواصل مع أشخاص مجهولين وتلقي روابط وفتحها وكذلك إرسال رمز الـ OTP.