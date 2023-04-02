أحمد مغربي



للمرة الأولى في القطاع النفطي، نجحت مؤسسة البترول الكويتية في تدشين منصة خاصة للتسجيل الإلكتروني للموردين والمقاولين بالموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن إطلاق المنصة الجديدة يأتي من منطلق حرص مؤسسة البترول على تقديم أفضل السبل للتواصل مع الشركات وتسجيلها بطريقة سلسة، مما يجعل مشاركة الموردين والمقاولين في المناقصات والعقود النفطية على نطاق واسع وإعطاء فرصة أكبر للشركات للمشاركة في توفير احتياجات المؤسسة عن طريق الشراء.



وذكرت أن المنصة ستتيح التسجيل الإلكتروني لمزودي الخدمات والمواد والمشتريات عن طريق رابط المؤسسة (https://registersupplier.kpc.com.kw).