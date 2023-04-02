الزعبي لـ «الأنباء»: التكلفة أقل من سعر الوزارة .. ومدة الاستقدام نحو شهر



محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة محمد العليان، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، انطلاق حملة استقدام العمالة المنزلية من جمهورية سريلانكا، وذلك في خطوة جادة لتحقيق انفراجة في سوق العمالة بالبلاد، حيث سيتم تأمين الطلبات اعتبارا من أمس السبت وعبر الموقع الإلكتروني للشركة بسعر 650 دينارا فقط شاملة التأمين البالغ 42 دينارا، والمعتمد من جمهورية سريلانكا مؤخرا، مشيرا إلى أن السعر أقل من سعر وزارة التجارة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها قطع الطريق على الاتجار بالبشر، وإعادة الثقة إلى صورة الكويت المشرقة فيما يخص حقوق الإنسان، مبينا أن الشركة ماضية في فتح دول جديدة وإعادة الاستقرار إلى السوق المحلي، ولعب دور بارز في توفير العمالة والقضاء على السوق السوداء، مبينا أن الشركة تعاقدت مع أبرز وكالة متخصصة في سريلانكا بتجهيز العمالة المنسجمة والمتوافقة مع طبيعة المجتمع الكويتي وخصوصيته.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة محمد الزعبي، في تصريح لـ «الأنباء»، إن فتح باب التقدم بالطلبات انطلق امس السبت بعد منتصف الليل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، حيث اتخذت الشركة كل الوسائل التقنية التي تسهل على العميل إجراءات التعاقد وتجعلها في غاية السلاسة والسهولة، وذلك بعد أن تم تدريب موظفي الشركة على التعامل مع هذه الإجراءات التعاقدية والفنية.

وأوضح ان مدة استقدام العامل أو العاملة ستكون في حدود شهر على أن يتم تقليص الفترة تدريجيا في الفترة القادمة، مؤكدا أن الشركة على استعداد لتقديم عروض مميزة بأسعار مخفضة على تذاكر السفر بالتعاون والتنسيق مع شركات الطيران ومكاتب السفر المعتمدة، لافتا إلى أن تكلفة استقدام العمالة لا تشمل تذكرة السفر.

وأكد أن حملة استقدام العمالة تتم برعاية وتنسيق بين شركة الدرة ووزارة الخارجية وسفارة الكويت في كولومبو، متوجها بالشكر للقائمين على الوزارة والسفارة ولجميع الجهات الحكومية والخطوط الجوية الكويتية على تيسير وإنجاح هذه الحملة.