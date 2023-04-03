

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يستهل نادي قطر مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم، وذلك عندما يحل ضيفا على الصفاقسي التونسي في 11:55 مساء اليوم، بملعب الطيب المهيري في مدينة صفاقس التونسية في إطار مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول من البطولة، فيما ستقام مباراة العودة بالدوحة في 11 الجاري على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، والفائز بمجموع المباراتين يتأهل رسميا للانضمام إلى المجموعة الأولى التي تضم فرق الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.



ويسعى قطر للظهور القوي وتحقيق نتيجة إيجابية في هذا الدور للالتحاق بالمجموعة الأولى لاسيما أن الفريق يمتلك من المقومات ما تمنحه الفرصة للتأهل على حساب الفريق التونسي، اذ حرص الجهاز الفني لنادي قطر بقيادة المغربي يوسف سفري على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف النادي التونسي والذي يقوده المدرب المصري حسام البدري.



الدحيل يحلق بالصدارة من جهة اخرى، عزز الدحيل من صدارته للدوري القطري بعد فوزه المستحق على السيلية 3-1، أمس الأول في افتتاح مباريات الجولة الـ 18 من الدوري، وبهذا الفوز رفع رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب فيما تأزم موقف السيلية بتلقيه الهزيمة الثالثة عشرة هذا الموسم، والأولى تحت قيادة مدربه الجديد ميرغني الزين ليتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ12 والأخير. وفي مباراة ثانية، حافظ السد حامل اللقب على استمراره في المركز الثالث بفوزه الثمين على الوكرة 4-2، رافعا رصيده إلى 35 نقطة فيما توقف رصيد الوكرة عند 27 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.



هذا، وتختتم اليوم مباريات الجولة، حيث يستضيف العربي ثاني الترتيب بـ 37 نقطة فريق أم صلال في 9:45 مساء، متطلعا لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في مطاردة الدحيل المتصدر.