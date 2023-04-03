أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023 بداية من أمس الأحد الموافق 2 أبريل، وتستمر لمدة 15 يوما، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg



وأكدت الوزارة - في بيان - أن التقديم سيكون إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.



كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.



يذكر أن إجمالي عدد المدارس يبلغ 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.