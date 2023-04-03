قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إنه بعد وصول معظم أسواق الأسهم الخليجية إلى أدنى مستوياتها المسجلة في عدة أشهر بنهاية شهر فبراير 2023، واصلت تراجعها مرة أخرى في مارس 2023. إلا ان التعافي الملحوظ الذي شهدته السعودية وارتفاع مؤشر السوق العماني ساهم في تعزيز أداء مؤشر مورجان ستانلي الخليجي ودفعه لتسجيل مكاسب بنسبة 0.9% خلال الشهر، وهو الأمر الذي كان كافيا لتعويض خسائر بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.



وسجلت السيولة المتدفقة إلى أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر مارس الماضي نحو 45.48 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون مجتمعه نحو 3.97 تريليونات دولار.



وكانت السعودية هي السوق الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر حيث حققت مكاسب بنسبة 4.8% بعد ان شهدت انتعاشا ملحوظا خلال النصف الثاني من الشهر، مما دفع المؤشر مرة أخرى فوق حاجز 10 آلاف نقطة.



وشهد مؤشر سوق مسقط مكاسب بنسبة 2.3% بعد أن تقلصت المكاسب المحققة في النصف الأول من الشهر جزئيا بسبب التراجعات التي شهدتها البورصة خلال النصف الثاني من الشهر.



من جهة أخرى، سجلت سوق أبوظبي أكبر انخفاض خلال الشهر بتراجع مؤشر السوق بنسبة 4.2%، تليها قطر والكويت بانخفاض بلغت نسبته 3.4% و2.7%، على التوالي. كما ساهمت مكاسب مؤشر السوق السعودية (تاسي) في تعزيز التحول إلى أداء إيجابي خلال الربع الأول من العام 2023 بمكاسب بلغت نسبتها 1.1%.



في حين احتلت دبي مركز الصدارة بتسجيلها لمكاسب بنسبة 2.1% وسلطنة عمان بمكاسب هامشية بنسبة 0.1%، في حين أنهت بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تداولات الشهر في المنطقة الحمراء، وسجلت أبوظبي أكبر انخفاض بنسبة 7.6%.



وعلى الصعيد القطاعي، أنهت معظم المؤشرات القطاعية تداولات الشهر في المنطقة الخضراء، وسجل مؤشر قطاع الرعاية الصحية مكاسب بنسبة 18.4%، تبعه كل من مؤشري قطاع الأدوية وقطاع الفنادق بمكاسب شهرية بنسبة 9.7% و8.5%، على التوالي.



كما سجلت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل البنوك والطاقة نموا بلغت نسبته 1.7% و4.5%، على التوالي. من جهة أخرى، سجل مؤشر قطاع النقل أكبر انخفاض شهري بنسبة 4.2%، تبعه مؤشر قطاع السلع الرأسمالية وتجزئة الأغذية بتسجيلهما لخسائر شهرية بنسبة 3.4% و2.5%، على التوالي.



كما أنهت أسواق الأسهم العالمية تداولات الشهر هي الأخرى في المنطقة الخضراء، باستثناء الأسهم الأوروبية التي شهدت تراجعا بنسبة 0.7% نتيجة لتراجع سوق المملكة المتحدة بنسبة 3.1%. وكان أداء الأسواق في الولايات المتحدة إيجابيا بدعم من المكاسب التي سجلتها أسهم التكنولوجيا، إذ ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 6.7% خلال الشهر.



بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.5%. كما شهد مؤشر الأسواق الناشئة العالمي مكاسب بنسبة 2.7% بدعم رئيسي من مكاسب أسواق الأسهم في روسيا (+ 5.3%) والمكسيك وكوريا وتايوان بينما تراجعت الصين والهند.



الكويت



تراجعت مؤشرات البورصة الكويتية خلال شهر مارس 2023 بعد أن شهدت انخفاضا واسع النطاق أثر على معظم القطاعات. وشهد مؤشر السوق الأول أكبر معدل تراجع شهري بنسبة 3.1%، حيث شهدت الأسهم المكونة له أداء متباينا خلال الشهر. وسجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضا بوتيرة أقل بلغت نسبته 0.9%، تبعه مؤشر السوق الرئيسي 50 الذي تراجع بنسبة 1.9%. وكان التأثير الصافي لتلك التراجعات تسجيل مؤشر السوق العام لخسائر شهرية بنسبة 2.7% في مارس 2023.



وأثر هذا الأداء السلبي على أداء السوق منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه، إذ خسر مؤشر السوق العام نسبة 3.3% من قيمته، بينما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.6%، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 2.2% مقابل 1.7% لمؤشر السوق الرئيسي.



السعودية



بعد الخسائر التي شهدتها السوق السعودية الشهر السابق عادت لتسجل أفضل أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2023، إذ أنهى المؤشر تداولات الشهر متخطيا حاجز 10.500 نقطة عند 10.590.1 نقطة مما أدى إلى ارتفاع المكاسب الشهرية إلى 4.8%. وكان أداء المؤشر مدعوما بمجموعة من العوامل المختلفة بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط والأرباح القوية التي أعلنت عنها الشركات للسنة المالية 2022 في البورصة السعودية. وأدت تلك المكاسب الشهرية إلى تعزيز معدل النمو منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه ليصل إلى نسبة 1.1%. من جهة أخرى، شهد الشهر إدراج سهم شركة آفاق الغذاء ضمن قطاع إنتاج الأغذية في السوق الموازية نمو. وخلال الشهر، رفع البنك المركزي السعودي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، في حركة تعكس تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لكبح جماح التضخم.



الإمارات



تراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي بنسبة 4.2% في شهر مارس 2023 ليشهد بذلك أسوأ أداء شهري يسجله في 9 أشهر، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 9.430.25 نقطة. وكان مؤشر فوتسي سوق أبوظبي هو المؤشر الأسوأ أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر. إلا أن القيمة السوقية للبورصة ارتفعت بنسبة 8.1% خلال الشهر لتصل إلى 2.7 تريليون درهم إماراتي فيما يعزى بصفة رئيسية إلى إدراج سهم شركة أدنوك للغاز.



شهد المؤشر العام لسوق دبي المالي تراجعا هامشيا بنسبة 0.9% بنهاية شهر مارس 2023 لينهي تداولات الشهر عند مستوى 3.406.72 نقطة. ويعزى هذا الأداء إلى انخفاض خمسة من أصل 8 مؤشرات قطاعية بما في ذلك القطاعات المالية، والمواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية. وسجل مؤشر السلع الاستهلاكية أكبر انخفاض شهري بين المؤشرات بعد أن شهد تراجعا بنسبة 15.4% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 106.2 نقطة. تبعه مؤشر المواد الأساسية بتسجيله لخسائر شهرية بنسبة 9.8% خلال الشهر.



قطر



سجلت بورصة قطر ثاني أعلى معدل تراجع في مارس 2023. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 10.212.6 نقطة مسجلا تراجعا بنسبة 3.4%. وسجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم انخفاضا هامشيا بنسبة 0.4%، مما يشير إلى تراجع أداء الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة بصفة رئيسية. وفي ظل الانخفاض الذي سجلته البورصة في شهر مارس 2023، انخفض أداء مؤشر بورصة قطر منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه إلى 4.4%، في حين أغلق مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم عند نسبة -1.1%.



البحرين



بعد استقرار أداء مؤشر بورصة البحرين في فبراير 2023، انخفض المؤشر بنسبة 2.3% بنهاية شهر مارس 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 1.886.61 نقطة. أما على صعيد الأداء القطاعي، جاء مؤشر قطاع المواد الأساسية، الذي يضم شركة واحدة فقط (ألمنيوم البحرين)، في صدارة كافة المؤشرات القطاعية الأخرى، مسجلا انخفاضا بنسبة 17.7% في مارس 2023، مما ساهم بشكل رئيسي في انخفاض مؤشر البورصة بصفة عامة.



عمان



كان مؤشر سوق مسقط 30 ثاني أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2023، إذ سجل نموا بنسبة 2.3% على أساس شهري لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 4.863.09 نقطة. أما على صعيد الأداء القطاعي، سجل اثنان من أصل 3 مؤشرات قطاعية مكاسب شهرية في مارس 2023. وسجل مؤشر القطاع الصناعي أكبر معدل نمو شهري بنسبة 2.2% في مارس 2023، إذ أنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 6.070.8 نقطة.