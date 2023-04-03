القاهرة - خديجة حمودة



وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تهدف جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء، إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان، يشمل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بهدف دعم المجتمع السيناوي على كل الأصعدة، وذلك بالتكاتف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس، مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية محمود توفيق، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات اللواء أركان حرب السيد حرحور، والقائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء أركان حرب محرز عبدالوهاب.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين المصريين من أبناء سيناء، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.



واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على أبرز محاور جهود التنمية المجتمعية للمواطنين في سيناء، والتي تتضمن تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير فرص العمل بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات التي تمثل ميزة نسبية للمنطقة، فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية.