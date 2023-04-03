

توج فريق «لؤلؤة لوسيل» بطلا لدورة سعد التميمي الرمضانية الأولى لكرة القدم بتغلبه على نظيره «ليمون لاين» 3-1 في المواجهة النهائية فيما حل فريق «بوسعود» ثالثا بالفوز على «العمر» 2-0.



وقام كل من راعي الدورة سعد التميمي وشيخ المعلقين خالد الحربان بتسليم الميداليات والمكافأة المالية للفرق الثلاثة الأولى، اذ حصل بطل الدورة على 5 آلاف دينار والثاني على 3 آلاف دينار والثالث على 1000 دينار، فيما احتكر ثلاثي «لؤلؤة لوسيل» جوائز الأفضل في الدورة بحصد سالم الصميعي جائزة أفضل حارس، صالح حيدر لجائزة أفضل لاعب فيما توج يحيى الأغا بلقب الهداف بتسجيله 8 أهداف.



هذا، وسبقت المواجهة النهائية للدورة، مباراة استعراضية شارك فيها نجوم الأزرق السابقون، منهم: محمد كرم، حسين المكيمي، وائل سليمان، بدر حجي، فيصل بورقبة، وليد نصار، عبدالعزيز الهاجري، شهاب كنكوني، نواف الخالدي، وليد علي، هاني الصقر، فهد دابس، جمال مبارك، محمد العدواني، وعبدالرحمن الموسى، وشهدت المباراة لمحات فنية رائعة من نجوم «الأزرق» السابقين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.



من جانبه، شكر راعي الدورة سعد التميمي المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود على تشريفه بالحضور في اليوم الأول للدورة، وحرصه على تكريم أبنائه اللاعبين، وكذلك حضور جميع النجوم السابقين لمنتخبنا الوطني لكرة القدم والفنانين، ورجال الإعلام في الصحف المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، الذين أضافوا بمشاركتهم الفاعلة نكهة خاصة للدورة في نسختها الأولى، مضيفا «أشكر الشيخ عبدالله السالم لتوفيره لملاعب الدورة، وجميع أعضاء اللجنة المنظمة للدورة بقيادة الإعلامي القدير عبدالعزيز عطية، وأحمد رفاع».



وأعلن التميمي عن إقامة دورة للمحترفين والهواة في رياضة البادل، على أن تنطلق الأربعاء المقبل يتخللها العديد من المفاجآت.



من جانبه، أشاد شيخ المعلقين خالد الحربان بالدورة، وقال «جمعتنا الدورة المميزة في يومها الختامي بالعديد من الرياضيين الذين قدموا لوطنهم الكويت الكثير خلال أجمل سنوات حياتهم، ومما لا شك فيه أن من يحرص على هذه الجمعة المباركة للرياضيين من نجوم ولاعبين مشاركين، يحمل الكثير من المعاني الإنسانية والرياضية السامية».



من جانبه، أبدى الدولي السابق محمد كرم سعادته بالمشاركة في المباراة الاستعراضية لنجوم الأزرق السابقين، وقال:«حظينا بدقائق جميلة ونحن برفقة العديد من نجوم منتخب الكويت، وقد كانت مبادرة طيبة من الأخ سعد التميمي، ونشكر جميع القائمين على البطولة، وقد أعادتنا الدورة إلى الأجواء الرياضية في الدورات الرمضانية التي افتقدناها في الفترة الأخيرة».



كما تمنى الدولي السابق عبدالعزيز الهاجري استمرار دورة سعد التميمي في الأعوام المقبلة، مضيفا ان التنظيم جاء رائعا ومتكاملا، والعدد الكبير للفرق المشاركة يدل على مدى أهميتها بين الشباب الرياضي، وقد حظيت بفرصة طيبة بلقاء العديد من إخواني اللاعبين السابقين، والله يديم المحبة والألفة بين الجميع.