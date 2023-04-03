

هادي العنزي



تدخل دورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة لكرة القدم أدوارها المتقدمة بدءاً من اليوم، بانطلاق الدور الـ 16 الذي تمتد منافساته على مدار يومين، على أن تختتم هذه النسخة التي تقام منافساتها على ملعب أحمد الشحومي في منطقة سلوى مساء الخميس المقبل.



ويلتقي اليوم أبناء الصليبخات مع الفائز من مواجهة المحرق البحريني وديوانية المساعيد التي انتهت في وقت متأخر من مساء أمس، فيما يلعب «سانتوس» مع «المشحني»، وفي ثالث مواجهات دور الـ 16 يواجه «فيقور» نظيره «هيروز»، ويتبعه لقاء يجمع فريق ديوانية مشاري العازمي مع الرقة، كما يلعب المعتصم مع عيادة 32، فيما ينتظر فريق «بوطاهر» الفائز من مباراة «أحمد عايد» أو «السيقا».



وشهدت المرحلة قبل الأخيرة لدور الـ 32 فوز «الجزيرة» على الرقة 6-5، وتغلب «أبناء الصليبخات» على «بلانكو» 3-2، وتفوق «هيروز» على شباب STD برباعية نظيفة، فيما تمكن فريق «بوطاهر» من حجز بطاقة الدور الـ 16 بعد تخطيه لنظيره «Eagles» بثلاثية نظيفة.



من جانبه، أشاد أحمد النجادة لاعب فريق الفردان بحسن تنظيم دورة الشحومي الرمضانية لكرة القدم، وقال: «سعدنا بالمشاركة في الدورة رغم خسارتنا في المباراة ومغادرتنا في مرحلة مبكرة من المسابقة، ولكن هذه هي كرة القدم، وفي المجمل استمتعنا كثيرا بالمنافسات الرمضانية الجميلة، والضيافة الطيبة، ونشكر نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي على هذه الدورة المتميزة»، موضحا أن دورة الشحومي شهدت مستويات فنية عالية، مضيفا: «كل الشكر لجميع القائمين على الدورة، والتي أضحت بفضل الدعم الكبير من نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي أفضل دورة رمضانية في الكويت».



من جهته، أكد لاعب فريق «خال الكلفس» أحمد العازمي أن دورة الشحومي تشهد تطورا كبيرا عاما بعد آخر، وقال:«اللجنة المنظمة هيأت كافة سبل النجاح، من ملعب رائع، وجوائز للجمهور، ومفاجآت كبيرة بمباريات استعراضية رائعة، ونتمنى الاستمرار في التألق والتطور».