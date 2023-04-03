لم تثن السن الفرنسية كوليت ماز المولودة عام 1914 عن ممارسة الفن، إذ إن أنامل المرأة البالغة 108 أعوام لم تكل ولم تمل العزف على البيانو، فيما يتابع نشاطها الموسيقي آلاف الأشخاص عبر الإنترنت.



فكوليت التي ولدت قبل شهر من اندلاع الحرب العالمية الأولى وبعد أشهر قليلة من وفاة كلود دوبوسي، أحد المؤلفين الموسيقيين المفضلين لديها، تواظب على العزف أربع ساعات يوميا على البيانو. وتستعد ماز لإصدار ألبومها السابع الذي يحمل عنوان «108 سنوات من البيانو» قبل الصيف، ويضم مقطوعات موسيقية لغيرشوين وبيازولا وشومان ودوبوسي.



داخل شقتها الواقعة الطبقة الرابعة عشرة من مبنى يطل على نهر السين، تتنقل المرأة النحيلة ببطء بين آلات البيانو الثلاثة الموجودة في غرفة معيشتها.