بحثنا مع «التأمينات» إقرار بدلي الأعمال الشاقة والخطرةوحريصون إنجاز صيانة المحطات

وضع المخزون المائي ومعدلات الإنتاج مطمئن خلال الصيف وجاهزون لموسم الذروة



دارين العلي



أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.مطلق العتيبي أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لضمان ايصال خدماتها إلى جميع عملائها على مدار الساعة، وذلك في ظل التوسع العمراني الذي تشهده البلاد، لافتا الى جاهزية الوزارة لموسم الصيف المقبل من خلال أعمال صيانة مكونات شبكتي الكهرباء والماء التي تنفذها قطاعات الوزارة الفنية.



كلام العتيبي جاء في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته مساء امس الاول موظفي محطة الشويخ افطارهم بحضور وزيرة الاشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز والوكيل المساعد لقطاع محطات القوى بالتكليف م.هيثم العلي ومدير محطة الشويخ م.ظاهر السعد.



وشدد العتيبي على حرص الوزارة على انجاز اعمال الصيانة سواء في محطات القوى وتقطير المياه أو شبكات النقل الكهربائية وشبكات التوزيع الكهربائية وفق برامجها الزمنية.



ودعا بعض الجهات الرقابية إلى تفهم حساسية وضع عقود الصيانة الخاصة بمحطات القوى، لاسيما عقود المناقصات الخاصة بمحطة الشعيبة التي تصل قدرتها الانتاجية إلى 850 ميغاواط والمناقصة الخاصة بصيانة وحدات محطة الزور الجنوبية التي تبلغ قدرتها 1500 ميغاواط، متمنيا عليها الاستعجال قدر الامكان في الموافقة على ترسية هذه المناقصات حتى يتسنى للوزارة توقيع عقودها مع المقاول الفائز.



وفي سياق متصل، طمأن العتيبي على وضع المخزون المائي ومعدلات الانتاج خلال موسم الصيف، مشيدا بجهود جميع العاملين في مواقع الوزارة المختلفة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.



وفيما يتعلق بإقرار بعض مطالب العاملين الوزارة، قال «ان الوزارة عقدت قبل فترة اجتماعا مع ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإقرار بدلي الأعمال الشاقة والخطرة، حيث تم بحث الخطوات التي ستتم لاحقا بهذا الشأن حتى يتم اقرار تلك البدلات».



من جهته، أشار الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى وتقطير المياه بالتكليف م.هيثم العلي الى تمكن الوزارة من انجاز اعمال الصيانة لوحدات انتاج الكهرباء ومقطرات المياه وفقا للبرامج الزمنية المعدة مسبقا بالتنسيق مع مراكز المراقبة والتحكم.



وبين انه تم حتى الآن تم الانتهاء من صيانة 60% من وحدات انتاج الكهرباء وصيانة 66%من مقطرات انتاج المياه.



بدوره، قال المدير ادارة صيانة محطات التحويل الرئيسية م.نهار الظفيري ان عقود الصيانة الخاصة بمحطات التحويل الرئيسية تتم وفق البرامج الزمنية المعتمدة من قبل الجهات المعنية في الوزارة لرفع مستوى كفاءة وجاهزية شبكات النقل الكهربائية.