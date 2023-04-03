محمد الجلاهمة



حذر مصدر أمني من وضع عصابات لسرقة الأرصدة البنكية شريحة بلاستيكية صغيرة خلفها تقنيات في أجهزة الـ ATM تستطيع هذه الشريحة نسخ كامل بيانات البطاقات البنكية، من سرقة الأرصدة انطلاقا من توافر جميع البيانات لدى أفراد العصابات تلك بما في ذلك الرقم السري، مطالبا المواطنين والمقيمين في الكويت وفي حال تواجدهم خارج الكويت بالانتباه من تواجد تلك القطعة البلاستيكية قبل إدخال البطاقة والسحب.



وقال المصدر لـ «الأنباء»: حتى الآن لم تبلغ وزارة الداخلية عن وجود مثل هذه الشرائح في أجهزة الصرف الآلي محليا، مؤكدا أن هناك تواصلا وتنسيقا مستمرا مع البنوك المحلية لإخطارهم بوسائل حديثة متعلقة بالاستيلاء على أرصدة العملاء وطرق النصب.



وأضاف المصدر: يفضل لأي عميل التدقيق في أجهزة السحب الآلي قبل إدخال البطاقة البنكية سواء داخل الكويت أو خارجها.



من جهة أخرى، دعت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني المواطنين والمقيمين الى توخي أعلى مستويات الحيطة والحذر من خطورة الروابط الوهمية التي تنتحل صفة صفحة KNet للدفع، وبالتالي امكانية تعرضهم للنصب والاحتيال الالكتروني، مهيبة بالجميع للتأكد من أن يكون الرابط تابعا لأحد البنوك العاملة داخل الكويت.