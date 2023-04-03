

ياسر العيلة



أعربت النجمة زهرة عرفات لـ «الأنباء» عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي يحققه مسلسل «كذبة أبريل» خلال شهر رمضان الحالي عبر العديد من القنوات الفضائية الخليجية، وبردود الأفعال الإيجابية حول شخصية «بيبي» التي تجسدها في العمل، وهي شخصية قوية لدرجة الجفاف، تعرضت للعديد من الصدمات ولكنها عادت قوية.



وعن رأيها في تجربتها الأولى مع المنتج عبدالله بوشهري من خلال هذا العمل، قالت: «كذبة ابريل» تم تنفيذه بطريقة مختلفة، ربما المشاكل والقضايا التي يتناولها ليست جديدة، لكن اذكر انني عندما قرأت النص تفاجأت بشخوص في العمل بأنها لا يمكن ان تفعل شيئا ما على اعتبار ان نيته «زينة»، حيث يحدث عكس ما كنت اتوقعه، ووجدت ان النص يشدني كقارئة قبل أن يشدني كممثلة، اما بالنسبة لجهة الإنتاج فأنا بطبعي لا أسعى للعمل مع منتج ما وأفضل أن المنتج هو من يسعى لي.



وأضافت (ضاحكة): لأن المنتج لو سعى لي فهو هنا سينفذ شروطي، أما انا لو سعيت له فأنا التي سأنفذ شروطه.



وأكملت: للأمانة انا كنت حابة اعمل مع المنتج عبدالله بوشهري من ضخامة انتاج وجمال الصورة في الاعمال التي قدمها من قبل ولم اكن اعلم شيئا عن كواليس هذه الاعمال، وكان من المفترض ان نتعاون معا من قبل في اكثر من عمل لكن الادوار لم تستهويني لأقدمها حتى كان مسلسل «كذبة ابريل».



وأردفت: من بعد خبرة 30 سنة لي في المجال الفني استطيع ان اقول ان المنتج عبدالله بوشهري رجل «بروفيشنال» في عمله ولم اشاهد ذلك في أي لوكيشن من قبل، مع احترامي للكل، فلم ار احدا يصرف على أعماله بهذا الشكل بالرغم من ان «كذبة ابريل» عمل مودرن وليس تراثيا، والحقيقة ان بوشهري وفر كل شيء لراحة فريق العمل، لذلك كل واحد فينا قدم افضل ما لديه لأننا «نستحي» الا نقدم افضل ما لدينا من اداء أمام كل ما يقدمه لنا.



وعن الممثلين الذين تعاونت معهم للمرة الاولى من خلال المسلسل، قالت: الكثير من الفنانين منهم عبدالله بهمن وسعود بوشهري وسارة صلاح وسمر الزاكي من البحرين.



وحول سبب اصرارها على تقديم عمل واحد خلال الموسم، أوضحت: انا حريصة على تقديم عمل فقط إلا في حالة واحدة اذا كان هناك عمل آخر نوعه مختلف عن الاول، بمعنى انني اذا قدمت مسلسل «مودرن» فمن الممكن اقبل بتقديم آخر تراثي، وإذا كنت اقدم عملا كوميديا فمن الممكن أن اقدم عملا دراميا، بمعنى ان يكون العمل الثاني مختلفا كليا عن الاول، حتى لا يخسر احد المنتجين، لأنني اذا تواجدت في اكثر من مسلسل على سبيل المثال خلال شهر رمضان، فبالتالي لا توجد ميزة عند المنتج حتى تأخذ عمله افضل القنوات، وانا لن اقول ان اسمي هو الاول ولكن اعتقد انه يُسوق والحمد لله.



اما عن جديدها على مستوى المسرح، فقالت عرفات: انتهيت قبل رمضان من جولة خليجية لمسرحية «عرش دراكولا» والتي تدور احداثها في اطار كوميديا الرعب، والجولة شملت كلا من قطر والكويت والسعودية، والحمد لله حققت نجاحا كبيرا، مشيرة الى انها تستعد حاليا لمسرحية جديدة مع «قروب البلام» للعيد المقبل.