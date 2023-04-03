

دلال العياف



نشر الفنان العراقي الشاب والمقيم في دبي سيف نبيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن قيام إحدى شركات الإنتاج بتزوير عقد فني، ورفع قضايا عشوائية ضده، لتنتهي القضية اليوم لصالح أهل الحق، كما يقول.



وتوجه سيف نبيل برسالة شكر وتقدير الى القضاء العراقي النزيه الذي أنصفه في هذه القضية، ورد له حقه، بعد ان شغلت هذه القضية الرأي العام في الفترة الأخيرة.



وكان سيف نبيل قد أطل في حلقة مميزة عبر قناة MTV اللبنانية مع هشام حداد في برنامج «كتير هلقد»، حيث نجح منذ لحظة دخوله المسرح في لفت الأنظار بإطلالته المميزة ورقصه على إيقاع الفرقة الموسيقية.