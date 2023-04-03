

نظمت شركة العيد للأغذية المؤتمر الثاني للمحللين الماليين والمستثمرين عبر الهاتف بالتعاون مع شركة أرقام كابيتال لمناقشة البيانات المالية للشركة والعوامل المساعدة والمعاكسة المرتبطة بمؤشراتها في الربع الرابع من عام 2022 والعام كاملا.

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية م.محمد المطيري تفصيلا الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال 2022 عموما، بالإضافة الى الربع الرابع، مشيرا الى أن الشركة حققت أعلى الإيرادات في تاريخها والمؤشرات المالية إيجابية، بفضل أداء فريق عملها ذي الخبرة ومساهمته الفاعلة في تطوير قطاعات الأعمال المختلفة والنهوض بالشركات التابعة وتعزيز العلاقات مع الشركاء والمستثمرين.

وأكد المطيري التزام العيد للأغذية بالمحافظة على الحدود الدنيا للقروض اللازمة لتطوير العمليات التشغيلية خصوصا مع ارتفاع معدلات التضخم، لافتا الى أن نسبة مساهمة القروض في اعمال الشركة لا تتجاوز 36% وهي أقل كثيرا من النسب المعتادة.

وفي إطار جهود العيد للأغذية لتنويع مصادر الدخل بغية الوصول الى توازن في العوائد المالية المحققة لقطاعات أعماله المختلفة، أكد نجاح الشركة في تخفيض مساهمة قطاع التوزيع في اجمالي الدخل خلال عام 2022 من 90% إلى 83.9%، وارتفعت في المقابل مساهمة الفروع في الدخل بنسبة 82%، كما ارتفعت مساهمة الشركات التابعة بنسبة 99%.

وتضمنت مداخلات المحللين والمستثمرين في المؤتمر الهاتفي أسئلة للمطيري كان من أهمها سؤال عن معدلات ونسب النمو المتوقعة في السنوات المقبلة للأداء التشغيلي للشركة في ظل وجود العديد من العوامل المساعدة والمعاكسة، حيث أوضح ان الإيرادات التشغيلية ستعود الى النمو بمعدلات ونسب طبيعية تتراوح بين 17% و19% بغض النظر عن التقلبات المحيطة.