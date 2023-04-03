

أعلنت «كامكو إنفست» عن تعيين محمد الفارس في منصب الرئيس التنفيذي لعملياتها في المملكة العربية السعودية، وينضم الفارس إلى كامكو إنفست- السعودية بخبرة واسعة في القطاع المالي مع التركيز على الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وقد شغل سابقا عدة مناصب تنفيذية في البنوك السعودية، بما في ذلك بنك الجزيرة، حيث قضى ما يقرب من عقد من الزمان ليصبح رئيسا لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.



وخلال فترة وجوده في البنك، ساهم في تأسيس المجموعة وتكوين فريق عمل يدير محفظة متنوعة وكبيرة من العملاء تضم أفراد من ذوي الملاءة العالية، ومكاتب عائلية، والأوقاف، وشركات، وكان خلال هذه الفترة يتعاون بشكل وثيق مع الذراع الاستثمارية للبنك لتوفير جميع أنواع الحلول الاستثمارية لعملائه. يحمل الفارس شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من كلية كوغود للأعمال في الولايات المتحدة الأميركية، كما أنه حاصل على عدد من الشهادات المهنية في مجال الاستثمار وإدارة الثروات.



وبهذه المناسبة، صرح فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة كامكو إنفست وعضو مجلس إدارة كامكو إنفست- السعودية: يسعدنا انضمام محمد الفارس إلى كامكو إنفست- السعودية بمنصب الرئيس التنفيذي ونحن على يقين بأن الخبرات التي يتمتع بها وسجله الحافل بالإنجازات ستكون قيمة مضافة لعملياتنا في المملكة وستسهم في تنفيذ استراتيجية نمو المجموعة. تعد السعودية سوقا أساسيا لكامكو إنفست التي تعمل في المملكة منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تمكنا من تقديم حلولنا الاستثمارية للعملاء في المملكة واستقطاب عملاء إقليميين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.



وتعليقا على تعيينه، قال الفارس: لقد بنت كامكو إنفست سمعة قوية في الأسواق المحلية والإقليمية كمزود رائد للخدمات المالية غير المصرفية وكواحدة من أكبر مديري الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أتطلع للعمل مع الفريق في المملكة والكويت لتعزيز مكانتنا في السوق السعودية مستفيدين من الموارد الهائلة التي توفرها كامكو إنفست بالإضافة إلى انتشارها الإقليمي. كما سنركز على توفير حلول استثمارية لعملائنا متوافقة مع الضوابط الشرعية وجذب الاستثمارات الخليجية إلى السوق المحلية، وخاصة مع الفرص الوفيرة التي توفرها رؤية 2030 في كافة القطاعات الاقتصادية.



جدير بالذكر أن حجم الأصول المدارة لدى كامكو إنفست يبلغ حوالي 13.8 مليار دولار في فئات أصول وأسواق مختلفة ما يجعلها أحد أكبر مدراء الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع كامكو إنفست بسجل حافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز 34.7 مليار دولار منذ إنشائها حتى 31 ديسمبر 2022 في أسواق رأس مال الأسهم وأسواق رأسمال الدين والدمج والاستحواذ.



وتدير كامكو إنفست- السعودية صندوق كامكو للأسهم السعودية بحجم أصول يزيد على 800 مليون ريال سعودي، ما يجعله أحد أكبر الصناديق المدارة من شركة استثمار مستقلة غير تابعة لبنك محلي.