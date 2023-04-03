القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية، خاصة في ظل قوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي امس، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة أحمد الدليمي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس النواب العراقي، طالبا نقل تحياته إلى شقيقيه الرئيس عبداللطيف رشيد ومحمد شياع السوداني رئيس الوزراء، مؤكدا ما تتميز به العلاقات المصرية العراقية من خصوصية.



من جانبه، نقل محمد الحلبوسي إلى الرئيس السيسي تحيات شقيقيه رئيس العراق ورئيس الوزراء، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطها بمصر، مثمنا دورها في استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهماتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة على المستوى البرلماني، والاستفادة من الخبرات المصرية في التنمية وبناء مؤسسات الدولة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز أطر العلاقات بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، لاسيما على المستوى البرلماني، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.