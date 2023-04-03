القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر إصدار شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات.



الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنويا ويصرف العائد شهريا، أما الشهادة الثانية فهي شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.



وتعكس الشهادتان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع بمعدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.