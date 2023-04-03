

مبارك الخالدي



تستأنف الأندية الرياضية غدا الثلاثاء بمقر النادي العربي اجتماعاتها لتنسيق المواقف الخاصة بالأعداد لإجراء انتخابات الاتحادات الرياضية، وذلك استكمالا لاجتماعات الأندية خلال الأيام الماضية، والتي بدأت في اجتماعاتها بنادي الصليبخات، حيث أسفر عن تشكيل لجنة تنسيقية، وفي هذا الإطار تشخص الأنظار لاجتماع النادي العربي لما يترتب عليه من سيناريوهات المرحلة المقبلة.



هذا، وعقدت اللجنة التنسيقية اجتماعها مساء امس الأول في نادي كاظمة، وذلك للوصول إلى صيغ توافقية وللتعديل على المقترحات الخاصة بشروط الترشح للاتحادات الرياضية المقبلة، حيث حضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة، وهم: خالد الشريدة رئيس نادي النصر، وخالد الجارلله رئيس نادي الجهراء، ومبارك المعصب رئيس نادي التضامن، بالإضافة إلى أمين سر نادي كاظمة يوسف بوسكندر وأمين سر نادي الصليبخات ناصر منسي.



وعلمت «الأنباء» أن اللجنة تتجه إلى وضع مقترح آخر، وهو شرط العضوية السابقة في الهيئات الرياضية للإعفاء من بعض الشروط الجديدة والتي تم طرحها للنقاش، ووجدت بعض الاعتراضات والتي منها وجود شهادة جامعية للمرشح لمقاعد المناصب التنفيذية للاتحادات، كما تتجه اللجنة إلى اقتراح إلغاء شرط حلول نادي المرشح في المراكز الأربعة الأوائل في كأس التفوق العام للعبة. إلى جانب ذلك، وضعت اللجنة شرطا يتعلق بالعمر الخاص بالمرشح، وهو ألا يقل عن 30 عاما ولا يزيد على 70 عاما.



ومن المتوقع أن يسفر اجتماع الثلاثاء في النادي العربي عن قرارات حاسمة، والتي قد تشهد الاتفاق على أسماء المرشحين.