

مبارك الخالدي



أكد رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد أن الاتحاد انتهي من السنة الثانية للاستراتيجية التي وضعت 2021-2026 بعنوان «مواهبنا في مدارسنا» بعدما زادت الأنشطة والفعاليات عن السنة الأولى طبقا للخطة التي اعتمدها مجلس الإدارة.



وقال المقصيد خلال حفل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك إن اللجان الفنية لمختلف الألعاب بدأت وضع خطتها للموسم الثالث وأيضا للنشاط الصيفي «صيفنا في مدارسنا» الذي أقيم العام الماضي ونال استحسان أولياء الأمور بعدما نجحنا في شغل أوقات فراغ الطلاب والطالبات بالإضافة إلى تنمية قدراتهم الفنية والبدنية، وهو ما ساهم في تطور أدائهم وهذا الأمر ظهر خلال مراكز التدريب المتواجدة في كل المناطق التعليمية لمختلف الألعاب.



وأضاف: «قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة بقيادة حامد الهزيم يتابع عن قرب كافة الفعالية وأيضا وزارة التربية التي لم تدخر جهد في تقديم الدعم اللوجستي فهم شركاء النجاح لإنجاح المشروع الذي أطلقنا عليه مشروعا وطنيا تنفيذا لرغبة القيادة السياسية في عودة الرياضة المدرسة إلى سابق عهدها، وهو ما نعمل به من خلال منتسبي الاتحاد من مدربين وإداريين وعاملين في المجال التربوي».



وأشار المقصيد إلى أن «مواهبنا في مدارسنا 3» سيشهد إضافة ألعاب جديدة على المستوي الفردي والجماعي للجنسين، وذلك مع التوسع في زيادة عدد مراكز التدريب نظرا للإقبال الكبير من الطلاب والطالبات وأيضا دعم أولياء الأمور الداعم الحقيقي للاتحاد.



وفي نفس السياق، أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العام للشباب والرياضة - المدير العام السابق اللواء متقاعد فيصل الجزاف بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة الاتحاد المدرسي وكل اللجان العاملة خلال الفترة الماضية، مضيفا: مشروع الاتحاد المدرسي هو نواة بناء الرياضة الكويتية من جديد بدعم أجيال في كل المراحل السنية والتعليمية سواء الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي وأيضا التعليم العالي لصقل مواهبهم ليكونوا مستقبل المنتخبات الوطنية المختلفة في إعادة الرياضة الكويتية إلى سابق عهدها.



دوري الصالات



إلى ذلك، تختتم غدا الثلاثاء منافسات دور الثمانية لدوري كرة القدم للصالات للرجال ضمن دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد المدرسي بإقامة مواجهتي تجمع الأولى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع الجامعة الأسترالية، وفي اللقاء الثاني يلتقي جامعة الخليج مع الجامعة العربية المفتوحة، وأقيمت أمس مواجهتان، الأولى تقابل فيها «دربي الأمريكية» بمواجهة الجامعة الأمريكية الدولية مع الجامعة الأمريكية في الكويت، وفي الثانية التقى كلية الكويت التقنية مع جامعة الكويت.