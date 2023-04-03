الملا: إجراء احترازي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «التحالف» إضافة للخفض المتفق عليه



قررت 7 دول ضمن تحالف «أوپيك بلس» عمل تخفيض طوعي لإنتاجها النفطي بواقع 1.571 مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل حتى نهاية عام 2023.

وفي التفاصيل، قامت 4 دول خليجية هي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان بخفض طوعي لإنتاجها النفطي بواقع 812 ألف برميل يوميا، إذ أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستخفض طوعا إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يوميا، فيما قررت الكويت خفض إنتاجها 128 ألف برميل يوميا، وقررت الإمارات خفض الإنتاج بواقع 144 ألف برميل، وسلطنة عمان بواقع 40 ألف برميل يوميا، فيما قام العراق بخفض 211 ألف برميل يوميا، وأعلنت روسيا خفض إنتاجها بنحو 500 ألف برميل، وقررت الجزائر خفض إنتاجها بواقع 48 ألف برميل يوميا.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، إن الكويت ستقوم بخفض طوعي لإنتاجها النفطي مقداره 128 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الحالي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوپيك بلس».

وأكد الملا في تصريح نقله بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، أن هذا الخفض الطوعي إجراء احترازي يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ 33 لـ «أوپيك بلس» في 5 أكتوبر 2022.