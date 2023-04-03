تنفيذ عدم احتساب الغياب أو التأخير خلال يومي 26 و27 مارس «آلياً» في 25 جهة وجارٍ التنفيذ في بقية الجهات



مريم بندق



كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن إعلان دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف، مشيرا إلى أن استمرار الترشيحات يأتي بناء على احتياجات الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، حيث يتم التنسيق والتواصل حاليا مع القياديين في هذه الجهات بعد توجيهات باستمرار التوظيف في ظل عدم اعتماد ميزانية الدولة الجديدة.

هذا، وقالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الديوان اعتمد قرارا تضمن فتح النظام الآلي للتوظيف في 2 يونيو المقبل خصيصا لتسجيل خريجي وخريجات الفصل الدراسي الثاني من كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت وترشيحهم للعمل.

وأعلن ديوان الخدمة المدنية‬ أنه تم عدم احتساب الغياب أو التأخير خلال يومي الأحد والإثنين الموافقين ٢٦ و2٧ مارس الماضي آليا في 25 جهة حكومية، وجار العمل على متابعة التنفيذ في بقية الجهات خلال الأيام المقبلة من خلال مراقبي شؤون التوظف التابعين للديوان في كل جهة حكومية.

توضيح ⁧ ديوان الخدمة المدنية‬⁩ بشأن احتساب الغياب أو التأخيرات خلال يومي الأحد والاثنين ( 27/26 ) مارس 2023

أعلن ⁧ ديوان الخدمة المدنية‬⁩ توضيحا بشأن احتساب الغياب أو التأخيرات خلال يومي الأحد والاثنين ( 27/26 ) مارس 2023 جاء كالتالي :