

القاهرة - خديجة حمودة



نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والسودانية التدريب البحري المشترك (SUD-EGY-T-1) في مجال الأمن البحري ومجابهة التهديدات غير النمطية والذي تم على مدار عدة أيام بالقاعدة البحرية ببورسودان بجمهورية السودان الشقيق.



تضمن التدريب تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل لتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة في موضوعات الأمن البحري والهجرة غير الشرعية ومجابهة الإرهاب والتهديدات غير النمطية، والخروج بعدد من التوصيات التي تعزز من الجهود المشتركة لكلا البلدين لمواجهة الأنشطة البحرية غير الشرعية في نطاق البحر الأحمر.



يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري في مختلف المجالات.