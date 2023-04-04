

لا يخشى المدرب الألماني يورغن كلوب إقالته من نادي ليفربول، لكنه أقر قبل مواجهة تشلسي في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بمعاناة النادي الأحمر للخروج من كبوته.



وبعد أن كان منافسا على رباعية محلية الموسم الماضي، تراجع ليفربول إلى المركز الثامن حاليا، اثر سلسلة من النتائج السلبية آخرها أمام مان سيتي حامل اللقب 1-4.



ويبتعد بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.



وقال كلوب: «أدرك أنني جالس هنا بسبب الماضي وليس بسبب ما قمنا به هذا الموسم. لو كنت في موسمي الأول لاختلفت الأمور».



وكان كلوب نجح في قيادة ليفربول إلى لقب الدوري في 2020 بعد غياب طويل ولقب دوري أبطال أوروبا في 2019 والوصافة في 2018 و2022.



وتابع عن مستقبله: «لا داعي للخوف. أنا هنا لتحقيق النتائج. لست هنا كتعويذة أو جدارية على حائط منزل».



وكرر كلوب (55 عاما) القادم إلى ليفربول عام 2015 التزامه بالنادي «أنا منخرط تماما. يجب أن نجد الحلول. لا يمكننا الاستمرار في اللعب كما نفعل من حين لآخر، ليس دوما نشكر الله، من حين لآخر، وهذا لي مسموحا حقا».