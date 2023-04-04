

حنان عبد المعبود



أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت د.أسعد حفيظ، أن الغبقة «العادة الكويتية العظيمة» تمتاز بها الكويت عن غيرها من الدول.



وشدد حفيظ، خلال الغبقة التي أقامتها وكالات الأمم المتحدة في الكويت بالتعاون مع الجمعية الثقافية النسائية، على أهمية هذا التعاون لإقامتها لجميع الأصدقاء والشركاء في هذا الشهر الفضيل.



وأشاد بعدد الحضور الكبير من رؤساء البعثات الديبلوماسية وموظفي السفارات العاملة في البلاد والمواطنين والمقيمين والذي يدل على قوة العلاقة التي تربط وكالات الأمم المتحدة بالكويت وشعبها.



من جانبها، قالت ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت نسرين ربيعان: إن شهر رمضان المبارك في الكويت له لمسة خاصة وفريدة في ظل الأجواء الإنسانية المعطاءة التي تتميز بها البلاد، مضيفة: هذه الغبقة ما هي إلا امتداد للقاء الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص والخيري لترسيخ العلاقات والوصل خلال هذه الأيام المباركة بما تحمله من معان ودلالات على أصالة وكرم العادات والتقاليد الاجتماعية الكويتية في هذا الشهر الفضيل.



واختتمت ربيعان مقدمة الشكر والامتنان لجميع القائمين على الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لهذا التعاون الجميل لأول غبقة تقيمها منظمات الأمم المتحدة في الكويت، والتي عكست روح حسن الضيافة الكويتية الأصيلة.