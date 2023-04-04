أسامة أبوالسعود



أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد أن موسم الحج هذا العام سيكون من المواسم المتميزة.



وأضاف الوزير الماجد على هامش الغبقة الرمضانية السنوية التي نظمتها وزارة الأوقاف مساء امس الاول بمسجد الدولة الكبير تحت رعايته: بفضل الله سبحانه وتعالى موسم الحج هذا العام سيكون من المواسم المتميزة، سواء كان من أسعار أو خدمات، مشيرا الى أن ما عرضته حملات الحج خلال معرض الحج كان شيئا يثلج الصدر، لما شهدناه من تنافس أصحاب حملات الحج في تقديم أفضل الخدمات وفق أسعار تنافسية في متناول جميع ضيوف الرحمن من الكويت.



وعن مشكلة دوام العاملين في وزارة الأوقاف، أكد الوزير الماجد على تواصله الدائم مع ديوان الخدمة المدنية لمعالجة موضوع تعديل ساعات العمل بالنسبة لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، آملا الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف.



وعلى صعيد مشكلة الأعمال الممتازة، قال الماجد: تحديد مكافأة الأعمال الممتازة في طور الدراسة حاليا من قبل الفنيين في الوزارة، ولن نقبل بأن يكون هناك ظلم لأي موظف بتاتا.



وكان الماجد قد ألقى كلمة في حضور الغبقة أكد فيها أن هذه الجمعة الرمضانية تأتي تأصيلا للعادة السنوية لوزارة الأوقاف حيث يجتمعون في هذه الغبقة الرمضانية، احتفاء بهذا الشهر الكريم والمساهمة المجتمعية التي يقوم بها موظفو الوزارة في إحياء الليالي الرمضانية في كل مراكزها الرمضانية سواء من شعائر رمضانية أو دروس دينية.



وأضاف أن مثل هذه الغبقة الرمضانية تعزز الألفة بين العاملين في الأوقاف على كل المستويات، وحرصت على الالتقاء من خلالها مع كل العاملين والاستماع الى ملاحظاتهم والإشادة بجهودهم في إدارة المراكز الرمضانية والبرامج الدينية التي تنظمها إدارات المساجد في المحافظات، موضحا أن الوزارة اعتمدت العديد من البرامج الثقافية والدينية بشكل محدد تخدم جموع المصلين خلال شهر رمضان المبارك.