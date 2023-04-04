آلاء خليفة



أقامت الجمعية الكويتية للدراسات العليا غبقتها الرمضانية السنوية مساء أمس الأول في مقرها بمنطقة الفيحاء، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية د.محمد العتيبي وأعضاء مجلس الإدارة، حيث شهدت الغبقة حضورا لافتا من منتسبي الجمعية ومحبيهم وممثلي وسائل الإعلام، واستقبل العتيبي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة منتسبي الجمعية وحملة الماجستير والدكتوراه وأساتذة جامعة الكويت والتطبيقي والعديد من الشخصيات والأساتذة المهنئين بالشهر الفضيل. وخلال الحفل، قال د.محمد العتيبي كلمة أعرب فيها عن سعادته بالجمع الغفير من المهنئين بشهر رمضان المبارك، مضيفا أن الجمعية مستمرة في رسم سياساتها وخطتها الاستراتيجية للنهوض بالتعليم، ورفع مستوى جودة التعليم بالمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الوقوف جانبا إلى منتسبي الجمعية وحملة الشهادات العليا في مطالباتهم العادلة والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم. وأكد العتيبي أن الجمعية ستقدم خلال الفترة المقبلة خطة متكاملة إلى وزير التربية والتعليم العالي لمعالجة أزمة الشعب المغلقة وتكدس الطلبة بالقاعات الدراسية في كل من جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووقف نزيف رسوب الطلبة نتيجة انتهاء مدة سنوات البقاء، لافتا إلى أن الجمعية لديها من الكوادر الوطنية أصحاب الكفاءات في جميع التخصصات وجميع المجالات التي يمكن الاستفادة منها في إنهاء تلك الأزمة المزمنة. واختتم العتيبي بمباركة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وإلى القيادة السياسية والشعب الكويتي والمقيمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.