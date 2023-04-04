دارين العلي

أعلن نائب رئيس الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري عن إطلاق حملة واسعة على بيوت الصفيح المخالفة خلال نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء أعضاء الفريق من توزيع الملصقات التحذيرية بوجوب إزالة هذه البيوت في مختلف المحافظات. وقال الشمري في تصريح لـ «الأنباء» إن الفريق بدأ منذ الأسبوع الماضي توزيع الملصقات والإنذارات بوجوب إزالة بيوت الصفيح والتمديدات الكهربائية المخالفة اليها والتي تشكل خطرا على الشبكة بسبب ارتفاع الضغوط في موسم الذروة، كما تشكل خطرا على حياة القاطنين في تلك البيوت. ولفت الشمري الى أنه وخلال شهر رمضان تم رصد عدد لا يستهان به من بيوت الصفيح تم بناؤها حديثا في الأحواش وفوق الأسطح من قبل ملاك العقارات أو المستثمرين، حيث تكدس فيها عشرات العزاب والعائلات.



كما تم رصد العديد من الأنشطة المخالفة كالمخازن والبقالات والمطاعم التي تستخدم أجهزة كهربائية مرتفعة الاستهلاك بما لا يتناسب مع ترخيص طبيعة نشاطها وهي تعتبر مخالفة واضحة للقوانين، لافتا إلى أن الفريق حذر بوجوب إزالة هذه المخالفات.



ونبه الشمري إلى ضرورة إزالة هذه المخالفات وإلا سيتعرض أصحابها للغرامات وتسجيل محاضر ضبط فور وصول فرق الضبطية اليهم وقطع التيار الكهربائي عنهم، متمنيا الاستجابة للإنذارات التي وجهها الفريق في جميع هذه المخالفات.