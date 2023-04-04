أعلن عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. تركي المطيري، عن بدء التسجيل في دورات العمادة للفصل الصيفي 2022 /2023 اعتبارا من 9 حتى 27 الجاري عبر الموقع الإلكتروني. وأفاد د.المطيري، بأن الدورات المطروحة للتسجيل تتضمن دورات اللغات الإنجليزية والتركية والإسبانية والألمانية ولغة الإشارة، دورة الأوتوكاد والحدادة واللحام والتمديدات الكهربائية، دورة ميكانيكا السيارات وصيانة الأجهزة الكهربائية، دورات أساسيات الطبخ والخياطة والتفصيل وصناعة العطور، الخط العربي والإسعافات الأولية، والسباحة للبنات والرسم الهندسي، فن تشكيل الخزف، دورة كهرباء السيارات، دورة نجارة الديكور للنساء والعديد من الدورات التي تخدم المجتمع.