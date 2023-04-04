إبراهيم البغلي: الاتفاقية استكمال لمنظومة العمل الاجتماعي لدعم المسنين وخدماتهم

بشرى شعبان



وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية اتفاقية تعاون مشتركة مع الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وتقديم الخدمات لكبار السن.



وعلى هامش التوقيع، قال وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية في الشؤون بالتكليف حمد الخالدي ان الهدف من الاتفاقية تأهيل كبار السن وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تمكين ورعاية وخدمة وتأهيل هذه الفئة. وأضاف الخالدي: نسعى كذلك نحو دعم وتبنى المبادرات الإيجابية في مجال رعاية كبار السن مع تسخير الإمكانات المتاحة لديهما للعمل المشترك لنشر الوعي بين أفراد المجتمع عن حقوقهم في التمكين والرعاية المتكاملة ونشر القيم الداعمة لاحترام وتوقير وبر كبار السن ورعايتهم الكاملة.



ولفت الى ان الهدف من الاتفاقية تمكين كبار السن



ودمجهم في قطاعات المجتمع الحكومية والمدنية ومؤسساتها العاملة في المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية، ومشاركة الراغبين منهم القادرين في التنمية المجتمعية ومنحهم الفرصة وإشراكهم في اختيار البرنامج والأنشطة الملائمة لهم.



بدوره، أكد رئيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ابراهيم البغلي أن الاتفاقية هي استكمال لمنظومة العمل الاجتماعي في الدولة لدعم المسنين وخدماتهم، ومنح مؤسسات المجتمع المدني الدور الأكبر في دعم الوزارة في خدمات المسنين طوال فترة حياتهم لتعزيز تواجدهم. وبين وجود مذكرات موقعة مع وزارة الصحة لرعاية وتأهيل كبار السن في الكويت، مبينا أن التعاون سيمنح من خلال الجمعية دعما لكل أنشطة وخدمات المسنين من خلال 20 فريقا تطوعيا لدعم قطاع الرعاية الاجتماعية في الوزارة وأنشطتها.